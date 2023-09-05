شاومي 13 برو: الهاتف الذكي الذي يجمع بين السرعة والجمال والابتكار

شاومي 13 برو Xiaomi 13 Pro هو الهاتف الذكي الذي يحقق لك حلمك، هذا الهاتف هو نتيجة جهود شركة شاومي في تقديم أفضل ما لديها من ابتكار وتميز في عالم الهواتف الذكية، هذا الهاتف ليس مجرد جهاز للاتصال والتراسل، بل هو صديق يرافقك في كل لحظة من حياتك، هذا الهاتف يمنحك فرصة الاستمتاع بألعابك المفضلة ومشاهدة أفلامك ومسلسلاتك بجودة عالية ودون تقطيع، هذا الهاتف يساعدك على التواصل مع أحبائك وأصدقائك بسهولة وسرعة وبدون تكاليف إضافية، هذا الهاتف يسمح لك بالتعبير عن نفسك وإظهار شخصيتك من خلال التقاط صور رائعة ومشاركتها مع العالم، هذا الهاتف يحافظ على أمانك وخصوصيتك من خلال تقنيات حديثة للتعرف على الوجه والبصمة، هذا الهاتف يوفر لك طاقة كافية لتستخدمه طوال اليوم دون الحاجة إلى شحنه باستمرار، هذا الهاتف ببساطة، هو الهاتف الذي تستحقه.

المواصفات

الشاشة شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 + 8 + 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل المعالج معالج كوالكوم سناب دراغون 8 جنريشن 2 ثماني النوى الذاكرة ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 أو 256 جيجابايت البطارية بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع واللاسلكي والعكسي نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة MIUI 13 سعر الهاتف 720 دولار المزايا الإضافية مستشعر بصمة تحت الشاشة، مقاومة للماء والغبار، دعم شبكات 5G

المميزات

هاتف شاومي 13 برو يقدم تجربة مشاهدة مذهلة، حيث تتمتع شاشته بألوان حية وتباين عالي وسلاسة في التنقل، كما تتمتع كاميرته بالجودة العالية والتفاصيل الدقيقة، مما يسمح لك بالتقاط صور وفيديوهات رائعة في كل ظروف الإضاءة، هذه الكاميرا تستخدم تقنية OIS للحد من اهتزاز الصورة، وتقنية HDR10+ لزيادة نطاق الألوان.