شاومي 12 تي برو مواصفات وخصائص Xiaomi 12 T Pro

وصل هاتف الشركة الصينية شاومي 12 برو للأسواق العربية، وجاءت هذه النسخة الجديدة بمميزات وخصائص تختلف تماما عن النسخ السابقة، فقد زودت الشركة المصنعة هاتف Xiaomi 12 T Pro بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وأخرى للسيلفي بدقة 20 ميجابكسل، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت مع رام 12 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 واط، أما المعالج فكان من نوع كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 الذي يتميز بأداء أفضل.

مميزات هاتف شاومي 12 تي برو

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 يدعم شريحتين

شاشة من نوع أموليد بمساحة 6.67 إنش وجودة 1220×2712 بكسل وخاصية HDR10+ مع طبقة حماية.

يدعم شاومي 12 برو شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يدعم خاصية NFC

واي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6 ويدعم Wi-Fi Direct

أما بالنسبة لإصدارات الهاتف فهي متوفرة بذاكرة صلبة وأخرى عشوائية كما يلي :

– الإصدار الأول ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5.

– الإصدار الثاني ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5.

– الإصدار الثالث ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5.

– الإصدار الأول ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5. – الإصدار الثاني ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5. – الإصدار الثالث ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5. كاميرا خلفية ثلاثية الأولى بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

معالج كوالكم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 مع معالج رسومي من نوع Adreno 730 .

سماعات خارجية بصوت ستيريو.

مستشعر البصمة وخاصية Face Unlock

ميكرفون إضافي لمنع الضوضاء أثناء استخدام الهاتف

كانت هذه أهم مميزات هاتف شاومي 12 تي برو بانتظار ما سيقوله الخبراء في مجال صناعة الهواتف المحمولة ووجهات نظر المستخدمين للكشف عن عيوبه.