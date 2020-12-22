شاومي مي 11 .. شركة “Xiaomi” تعلن عن موعد إطلاق هاتفها الجديد “Xiaomi Mi 11”

أكدت شركة Xiaomi موعد إطلاق سلسلة Mi 11.

والتي سيتم الإعلان عن التشكيلة الرئيسية لها في الصين نهاية هذا الشهر.

ولا توجد حالياً أي بيانات عن تأكيد إطلاق السلسلة في الأسواق العالمية.

حيث أعلنت شركة Xiaomi أخيرًا عن موعد إطلاق سلسلة Mi 11، والتي ستكون السلسلة الرئيسية الجديدة التي تم تدعيمها لأول مره من “شاومي” بمعالج Snapdragon 888 في السوق في 28 ديسمبر.

وكشفت Xiaomi عن موعد إطلاق Mi 11 على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، حيث يؤكد ملصق شاركته الشركة أن الإطلاق سيحدث في الصين الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي (6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، كما بدأت الحجوزات المسبقة للهاتف في البلد بالفعل.

لا توجد حتى الآن أي معلومات حول تاريخ الإطلاق العالمي لسلسلة Mi 11 ، لكننا نتوقع ألا يكون هذا بعيدًا، ومع ذلك، لا نتوقع أن تصبح السلسلة متاحة خارج الصين قبل يناير عام 2021، ولكن بعد مدة ليست قصيرة هناك احتمالية كبرى أن تصدر شاومي الهاتف للأسواق العالمية.

وقد تم تم الإبلاغ سابقًا عن إطلاق تشكيلة Mi 11 في 29 ديسمبر، ومع ذلك، لم يؤكد التسريب ما إذا كان تاريخ إطلاق عالمي أو جدول زمني خاص بالصين فقط.

من المتوقع أن تبدأ شركة شاومي في إثارة المزيد من التفاصيل حول الهواتف القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سنحرص على تزويدكم بأي معلومات جديدة عندما تصلنا.

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