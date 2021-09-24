شاومي ريد مي 10 مواصفات والسعر في دول مختلفة xiaomi redmi 10

يبحث دائما الكثيرين عن الهواتف الذكية المميزة التي تجمع ما بين المواصفات والاسعار المناسبة، حيث نجد هذه المواصفات في مجموعة هواتف شاومي ريدمي، التي تتميز بارتفاع مواصفاتها وانخفاض السعر مقارنة بالامكانيات ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن هاتف شاومي ريدمي 10، حيث أعلنت شركة شاومي الصينية في المؤتمر الرسمي لها عن إطلاق هذه السلسلة الجديدة من الهواتف المحمولة والتي تتميز من حيث الشكل والشاشة وعدد الكاميرات وقوة البطارية وسوف نقدم لكم مواصفات واسعار هاتف شاومي ريد مي 10 الجديد.

مواصفات هاتف شاومي ريدمي 10.

يمتلك الهاتف معالج ثماني النواة.

الذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا رام.

الذاكرة الخارجية تصل إلى 64 جيجا بايت.

نظام تشغيل الهاتف أندرويد 11.

البطارية 5000 أمبير.

تبلغ مساحة الشاشة 6.5 بوصة.

الشاشة مقاومة للكسر والغبار كورننج غوريلا.

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

يمكن الاتصال عن طريقه بشبكات الواي فاي.

يدعم خاصية تسجيل المكالمات.

يدعم خاصية تسجيل المكالمات. يوجد به كاميرتين أحدهما أمامية بدقة 7 ميجا بكسل، والأخرى خلفية بدقة 8 ميجا بكسل.

يدعم خاصية الشحن الكهربائي السريع بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

يوجد بالهاتف فتحة لمدخل اليو اس بي، وفتحة دائرية لسماعات الأذن.

الهاتف يدعم خاصية الخرائط والتتبع بالإضافة إلى الملاحة.

يوجد بالهاتف مستشعر البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه.

سعر هاتف شاومي ريدمي 10.