شاومي راجعة للمنافسة.. مواصفات هاتف Black Shark 5S الجديد

ظهرت العديد من التسريبات تكشف أن شركة شاومي المخصصة في صناعة الهواتف الذكية تستعد لإطلاق أول هاتف مخصص للألعاب ويدعم معالج قوي من نوع كوالكوم الأحدث، وسوف يأتي هذا الهاتف ضمن سلسلة Black Shark، تحت اسم Black Shark 5S و 5S Pro، وفي السطور التالية نوضح أهم مواصفات الهاتف.

وذكرت التسريبات عدة مواصفات سوف تأتي مع هاتف Black Shark 5S الجديد، وهذه المواصفات أتت على النحو التالي:-

مواصفات هاتف Black Shark 5S

يتميز الهاتف بشاشة حساسة للضغط من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، تتميز بدقة Full HD +، وسوف تعطيك جودة فائقة خاصة عند استخدامها في الألعاب.

يأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 65 ميجابكسل، بينما سيأتي طراز Black Shark 5S Pro، مزودا بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

يدعم الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، مما يعني أن إصدارات الألعاب القادمة ستأتي مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، والجدير بالذكر أن هذا المعالج يعد الأقوى والمناسب جدًا لكافة أنواع الألعاب.

يتميز الهاتف ببطارية بقوة 4790 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 وات.

من المحتمل أن تقوم شركة شاومي بالإعلان عن إصدار واحد فقط من سلسلة الألعاب كعادتها حتى يتبع بعده الطراز المحترف ولهذا السبب من المحتمل إطلاق هاتف Black Shark 5S في أواخر شهر سبتمبر.