على خطى سامسونج وآبل.. شاومي توقف الدعم عن 10 هواتف

أعلنت منذ قليل شركة شاومي عملاق تصنيع الهواتف الذكية عن إنهاء دعمها بشكل رسمي عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية، حيث إنه تم إزالة الدعم عن تلك الأجهزة من قائمة الدعم البرمجي التابع للشركة، وهي خطوة مشابهة للإجراءات التي قامت بها عدد من شركات التقنية الكبرى مثل سامسونج وآبل في إنهاء الدعم عن بعض الأجهزة، وإزالتها من صفحة التحديثات الخاصة بها.

شاومي تُسقط الدعم عن 10 أجهزة

من جانبه أشار موقع “gizmochina” أن شركة Xiaomi الصينية قامت بتضمين عشرة أجهزة في قائمة نهاية الدعم الخاص بها، حيث أن تلك المنتجات لن تتمتع خلال الفترة القادمة بالبرامج الثابتة وتحديثات الأمان.

وكانت شركة شاومي قد قدمت دعماً كبيراً لتلك الأجهزة العشرة خلال الفترة الماضية بما يزيد عن عامين منذ إطلاقها، والحصول على تحديثات أندرويد بواقع تحديث أندرويد واحد على الأقل، وعلى ما يبدوا أن العمر الافتراضي لتلك الأجهزة قد اقترب على النهاية، لذلك قامت الشركة بإيقاف التحديثات الأمنية عن الأجهزة.

تحديثين كحد أقصى

وهنا يجب الإشارة أن إدراج 10 أجهزة في قائمة نهاية الدعم، أنه لن يتم تقديم تقارير عن وجود ثغرات أمنية وتعد قائمة نهاية الدعم عن تلك الأجهزة القديمة، وأن معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية تمتلك تحديثين كحد أقصى للبرامج الثابتة على الجهاز، والذي قد يمتد لسنوات عديدة.

قائمة الأجهزة

لم يحصل مالكي أجهزة شاومي العشرة على آخر تحديث من واجهة المستخدم الذي أطلقته الشركة، حيث تشمل قائمة المنتجات العشرة التي أسقطت Xiaomi عنها الدعم الأجهزة التالية:

Redmi Note 7. Redmi 7. Redmi Note 7 Pro. Mi Pad 4 Plus. Redmi K20. Redmi Note 7S. Redmi Y3. Mi Play. Mi Pad 4. Mi 9 SE.

يهمك أيضاً

شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi 11 5G الرائع منخفض التكلفة

تسريبات جديدة حول هاتف شاومي POCO F4 Pro الخرافي بتصميم مختلف