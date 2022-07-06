“شاومي تواصل الإبهار”.. سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro

باتت شركة شاومي الآن تنافس كل الفئات، فقد أصدرت هاتف جديد يسمى Xiaomi 12 Pro بمميزات قوية ومعالج قوي وشاشة رائعة، وفي السطور التالية نوضح مواصفات وسعر هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro

يتميز الهاتف بشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة مع انحناءات بسيطة من الأطراف وتأتي من نوع LTPO AMOLED بمساحة 6.73 إنش بدقة 1440×3200 بكسل مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، وبمعدل كثافة بكسلات 521 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz كما يدعم خاصية الـ HDR10+ مع سطوع يصل لـ 1500 شمعة.

يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 730.

تتميز الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5، كما أنه يدعم تصوير الفيديوهات عبر الكاميرا الأمامية بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.

تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بمستشعر من نوع Sony IMX707 بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش.

تأتي البطارية بسعة 4600 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

سعر هاتف Xiaomi 12 Pro

يبلغ سعر الهاتف حوالي 25000 جنية للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام.