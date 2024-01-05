شاومي تواصل استكمال تحديث HyperOS ليصل لـ 8 هواتف تعرف عليها وأهم مزايا التحديث

تواصل إبهار مستخدميها بتقديم تحديث HyperOS الجديد، الذي يعد تطوراً كبيراً عن واجهة MIUI السابقة، والذي يقدم HyperOS مجموعة من الميزات والتحسينات التي تجعل الهواتف الذكية أكثر جمالاً وسهولة وأماناً، وينتظر المستخدمون بفارغ الصبر وصول تحديث HyperOS إلى هواتفهم بصورة نهائية، والتي تشمل الهواتف من فئات مختلفة.

تحديث شاومي الجديد HyperOS

خصائص تحديث شاومي HyperOS

هذا وقد أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن استكمال تحديث نظام التشغيل الجديد HyperOS، والذي يعتبر خليفة لواجهة MIUI الشهيرة، وذلك بعدما بدأت شركة شاومي في نشر تحديث HyperOS عالمياً لعدد من الهواتف الذكية التي تنتمي إلى علاماتها التجارية الفرعية، وهي شاومي وريدمي وبوكو، والتي تتضمن التحديثات التالية:

تخصيصات شاشة القفل بنمط OS: يمكن للمستخدمين تغيير شكل ومحتوى شاشة القفل بحسب رغبتهم، واختيار من بين مجموعة من التصميمات المستوحاة من نظام التشغيل iOS، مثل الساعة الكبيرة والتقويم والطقس والإشعارات والتحكم في الموسيقى والكاميرا وغيرها.

رسوم متحركة جديدة: يقدم HyperOS مجموعة من الرسوم المتحركة الجديدة التي تساهم في تجربة تنقل أكثر سلاسة وجاذبية من الناحية المرئية. تضيف هذه الرسوم المتحركة لمسة من التطور إلى واجهة المستخدم.

خط MiSans: يؤدي تضمين خط MiSans إلى تحسين الجماليات المرئية لأجهزة شاومي وبوكو وريدمي التي تعمل بنظام HyperOS وتم تصميم هذا الخط من أجل الوضوح وسهولة القراءة، مما يضمن تجربة قراءة ممتعة.

تحسينات في الأداء والأمان والاستقرار: يعمل HyperOS على تحسين أداء الهواتف الذكية من خلال تقليل استهلاك البطارية والذاكرة والمعالج، وتسريع عمليات الإقلاع والإغلاق والتبديل بين التطبيقات.

كما يعمل HyperOS على تحسين الأمان والخصوصية للمستخدمين من خلال توفير ميزات مثل الوضع الخاص والتحقق الثنائي والتشفير والحماية من الفيروسات والبرامج الضارة. ويعمل HyperOS أيضاً على تحسين الاستقرار والموثوقية للهواتف الذكية من خلال إصلاح الأخطاء والمشاكل والتوافق مع التطبيقات والأجهزة الخارجية.

الهواتف التي ستحصل على HyperOS

وفقاً لإعلان شركة شاومي، فإن الهواتف التي ستحصل على تحديث HyperOS عالمياً هي كما يلي: