شاومي تنافس سوني بهاتفها العملاق Xiaomi CC11 Pro الوحش الجديد المميز والمتطور بشاشة 4K وبطارية ضخمة
تقوم شركة شاومي عملاق الهواتف الصينية بالعمل على تطوير هاتف Xiaomi CC11 Pro ليكون متميزاً ومنافساً قوياً للهواتف الذكية في الشركات الأخرى، بل إنها تقدم الآن هواتف محمولة متطورة في إصداراتها الحديثة، مثل هاتفها Xiaomi 11T Pro والذي كان الأول من نوعه من ناحية الشحن لاسلكياً بقوة وصلت إلى 120 وات.
شاومي تنافس سوني بهاتفها Xiaomi CC11 Pro الوحش الجديد
وتستعد شاومي الآن لإطلاق هاتفها المتطور الجديد سي سي 11 برو، والذي حمل طراز رقم 2109119BC، مما يدل على انطلاقه في الأسواق العالمية.
وجاءت مواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaomi CC11 Pro على النحو التالي:
|به 3 خيارات من الذاكرة العشوائية
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|الذاكرة الداخلية
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|المعالج
|ثماني النواه
|سرعة المعالج
|2.4 جيجا هرتز
|خيارات الألوان تشمل الآتي
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|الكاميرا الخلفية ثلاثية
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|البطارية
|5000 مللى أمبير
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كما أن دقة شاشة هاتف شاومي الجديد 4K والتي تحاكي هاتف سوني Sony Xperia 1 III، وبمقياس 6.5 بوصة.