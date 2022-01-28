شاومي تنافس الجميع بأجدد هواتفها Redmi Note 11 Pro 5G بـ 3 كاميرات خلفية و بطارية ضخمة
أعلنت شركة شاومي Xiaomi بشكل رسمي عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Redmi Note 11 الموجه للفئات المتوسطة، ومن أهم هواتف هذه السلسلة هاتف Redmi Note 11 Pro 5G الجديد، الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل، كما يضم بطارية ضخمة يصل سعتها 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 42 دقيقة فقط، الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Redmi Note 11 Pro 5G
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Redmi Note 11 Pro 5G
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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محتوى علبة هاتف Redmi Note 11 Pro 5G
- جهاز Redmi Note 11 Pro 5G.
- كابل USB.
- شاحن سريع بقوة 67 واط.
- جراب للحماية.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
سعر هاتف Redmi Note 11 Pro 5G
سعر نسخة 64 جيجابايت هو:
|سعر الهاتف عالميًا
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|ما يعادل في مصر
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|في المملكة
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سعر نسخة 128 جيجابايت هو:
|سعره عالميًا
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|في مصر
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|داخل السعودية
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نزل ع سوريا منو
مرحبا كيفكم
انتو بتنشرو الهواتف ونحنا من شوف
بس يعني مافي مجال تبعتو كهدية مقدمه
منكن مثلاً لئن ……..؟اذا بتبعتو هديه مقبولي منك
شكراً لك على هذا المجهود الرائع؟
مرحبا كيفكم
حبيبي لمين عم تنشر …نحنا بس منشوف .
وما في امكني انو نشتري الهاتف …!
بس اذا بتبعتو مجاني مو مشكلي مقبول…….؟
وشكراً
يدعم 90 فريم في ببجي؟