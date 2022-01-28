شاومي تنافس الجميع بأجدد هواتفها Redmi Note 11 Pro 5G بـ 3 كاميرات خلفية و بطارية ضخمة

أعلنت شركة شاومي Xiaomi بشكل رسمي عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Redmi Note 11 الموجه للفئات المتوسطة، ومن أهم هواتف هذه السلسلة هاتف Redmi Note 11 Pro 5G الجديد، الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل، كما يضم بطارية ضخمة يصل سعتها 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 42 دقيقة فقط، الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Redmi Note 11 Pro 5G

التصميم والأبعاد الهاتف يتميز بتصميمه البسيط والأنيق.

وزن الهاتف 202 جرام.

طوله 164.2 مم، عرض 76.1 مم، سمك 8.1 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الأزرق، الأبيض.

مقاوم للغبار والماء. الشاشة الشاشة من نوع Super AMOLED.

يصل حجمها 6.67 بوصة.

دقة الشاشة 2400×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة محمية بزجاج غوريلا جلاس 5.

النظام نظام التشغيل الاندرويد 11. المعالج المعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 695 5G.

معالج رسوم Adreno 619.

الذاكرة الهاتف متوفر بنسختين الذاكرة الداخلية للنسخة الأولى 64 جيجابايت بذاكرة عشوائية 6 جيجا رام.

الذاكرة الداخلية للنسخة الثانية 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 6، 8 جيجا رام. البطارية البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل سعتها 5000 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 42 دقيقة.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال تدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G

البلوتوث.

Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

GPS.

يدعم تقنية HFC. المستشعرات التسارع.

الجيروسكوب.

البوصلة.

التقارب.

يدعم الراديو.

منفذ السماعات 3.5mm.

مميزات كاميرا هاتف Redmi Note 11 Pro 5G

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

دقة الفيديو 1080P FHD. الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9.

دقة الكاميرا الثاني 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية واسعة.

الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تصوير الماكرو.

دقة الفيديو 1080P FHD.

محتوى علبة هاتف Redmi Note 11 Pro 5G

جهاز Redmi Note 11 Pro 5G.

كابل USB.

شاحن سريع بقوة 67 واط.

جراب للحماية.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

سعر هاتف Redmi Note 11 Pro 5G

سعر نسخة 64 جيجابايت هو:

سعر الهاتف عالميًا 330 دولار أمريكي. ما يعادل في مصر 5100 جنيه مصري. في المملكة 1200 ريال سعودي.

سعر نسخة 128 جيجابايت هو: