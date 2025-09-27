شاومي تكشف عن هاتفي Xiaomi 17 Pro وPro Max بتصميم ثوري ومواصفات فائقة

أطلقت شركة الهواتف الصينية “شاومي” رسميًا أحدث هواتفها الرائدة Xiaomi 17 Pro وXiaomi 17 Pro Max، في خطوة وصفت بأنها الأجرأ حتى الآن لمنافسة شركة آبل في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، وجاء الإعلان خلال حفل كبير بالعاصمة بكين، حيث أكد مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي لي جون، أن الوقت قد حان “ليتعرف الجميع من جديد على هواتف شاومي”، مشيرًا إلى أن سلسلة 17 “تفوقت على سلسلة iPhone 17 في العديد من الجوانب” وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية.

ابتكار في التصميم

أبرز ما لفت الأنظار في السلسلة الجديدة هو شاشة خلفية ثانية أطلقت عليها شاومي اسم Dynamic Back Display، بقياس 2.5 × 1.8 بوصة وتوفر هذه الشاشة وظائف متنوعة، منها:

عرض الساعة والخلفيات المتحركة والشخصيات الافتراضية.

إظهار إشعارات التطبيقات المهمة مثل الرحلات والتنبيهات.

ميزة AI Pin لتثبيت عناصر أساسية مثل رمز QR أو الجدول اليومي.

دعم التصوير الذاتي باستخدام الكاميرا الرئيسية لصور سيلفي عالية الجودة.

وضع ألعاب محمول يتحول فيه الهاتف إلى جهاز شبيه بـ”جيم بوي” عند تركيب غطاء مخصص.

Other Phone case: protects the phone.

Xiaomi 17 Pro case: protects AND plays Snake, Angry Birds 🔥 pic.twitter.com/TiqK2hXNqH — Rajesh Rajput (Technobuzz) (@iRaj_r) September 26, 2025

مواصفات ومميزات قوية

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. الذاكرة والتخزين: حتى 16 جيجابايت RAM وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

حتى 16 جيجابايت RAM وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. الشاشات: تقنية Xiaomi M10 لعرض أوضح وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

تقنية Xiaomi M10 لعرض أوضح وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. البطارية : 7500 مللي أمبير في 17 Pro Max، وتبلغ سعنها 6300 مللي أمبير في 17 Pro، وذلك مع تقنية بطاريات السيليكون كربون، وتدعم شحن سلكي بقوة 100 واط ولاسلكي بقوة 50 واط، وعكسي 22.5 واط.

: 7500 مللي أمبير في 17 Pro Max، وتبلغ سعنها 6300 مللي أمبير في 17 Pro، وذلك مع تقنية بطاريات السيليكون كربون، وتدعم شحن سلكي بقوة 100 واط ولاسلكي بقوة 50 واط، وعكسي 22.5 واط. الكاميرا: عدسة رئيسية 50 ميجابكسل وعدسة Prism Periscope للتقريب حتى 5X، مع دعم التصوير الماكرو على بعد 30 سم.

أما من حيث الشاشات يأتي هاتف Xiaomi 17 Pro Max مزودًا بشاشة AMOLED رئيسية كبيرة بحجم 6.9 بوصة، بالإضافة إلى شاشة خلفية ثانوية قياس 2.9 بوصة، في حين إصدار Xiaomi 17 Pro فيأتي بشاشة LTPO بمقاس 6.3 بوصة، مع شاشة خلفية أخرى بحجم 2.7 بوصة.