شاومي تعلن عن هاتف جديد مثالي للفئة المتوسطة (هاتف Xiaomi Redmi 12C)

أعلنت شركة شاومي عن طرحها لهاتف Xiaomi Redmi 12C بالأسواق، ويتميز الهاتف بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعله مغريا للشراء وبخاصة لمحبي هواتف الفئة المتوسطة، حيث يتميز الهاتف بأنه يحتوي على معالج قوي ويعتبر أقوى معالج في الفئة السعرية، كما يحتوي على بطارية ضخمة تعمل لفترة طويلة خلال الاستخدام اليومي، وفي هذا المقال سنعرض لكم مميزات ومواصفات الهاتف، والتي تجعله يتميز عن باقي الهواتف الأخرى في نفس الفئة السعرية وكذلك العيوب التي توجد به، كما يتوفر الهاتف بأربعة ألوان وهم(الأسود، الأزرق، البنفسجي، الأخضر)

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12C

المعالج ثماني النواة Helio G85 تكنولوجيا 12 نانو الكاميرا الخلفية 50+0.08 م.ب. / الأمامية 5 م.ب. سعة التخزين يأتي الهاتف بسعتي تخزين 64/128 جيجا بايت الرام 3/4 جيجا رام الشاشة 6.71 بوصة بدقة 1650×720 وبها نوتش صغير نظام التشغيل أندرويد 12 البطارية 5000 مللي أمبير/ وقدرة الشحن 10 وات وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه

عيوب هاتف Xiaomi Redmi 12C

على الرغم من وجود مميزات تجعل الهاتف مميزاً في الفئة المتوسطة، ولكن توجد بعض العيوب الموجودة بالهاتف والتي قد تكون غير مناسبة للبعض

يأتي منفذ الـ USB من النوع القديم وهو Micro USB وليس من نوع Type-C كاميرا السيلفي ضعيفة وتقدم أداء متواضع، ولا يدعم كاميرا التصوير الواسع تأتي الشاشة بدقة HD+ بدلا من دقة FHD+ قدرة الهاتف على الشحن 10 وات فقط وبالتالي ستحتاج وقت طويل من أجل شحن البطارية حواف الشاشة كبيرة لا يوجد ميكروفونا ثانويا خاصا بعزل الضوضاء كما لا تدعم السماعات صوت الاستريو

سعر هاتف Xiaomi Redmi 12C