شاومي تعلن عن “نهاية غير متوقعة” وتفاجئ مستخدميها بإغلاق باب التحديث لـ 6 هواتف ذكية شهيرة

أعلنت شركة شاومي مؤخرًا عن إغلاق باب التحديث لستة من هواتفها الذكية، مما يعني أن مالكي هذه الهواتف لن يحصلوا على أي ميزات جديدة في المستقبل، يأتي هذا القرار من قِبل الشركة لوقف دعم بعض الهواتف التي كانت متاحة في السوق لمدة تزيد عن عامين، هذا الإعلان يظهر أهمية التحديثات المستمرة وضرورة تحديث الأجهزة لضمان استمرارها في الأداء والأمان، بالرغم من أن هذه الهواتف ستتلقى تحديثًا لـ MIUI 15 و Android 14، إلا أن هذه التحديثات ستكون الأخيرة والرئيسية التي ستحصل عليها هذه الهواتف.

إيقاف تحديث 6 هواتف ذكية شهيرة المصدر: موقع رقمي tv

شاومي تغلق باب التحديث لهذه الهواتف

إليك قائمة الهواتف الكاملة التي ستفقد دعم شاومي:

شاومي 11

شاومي 11 برو

شاومي 11 الترا

Redmi K40S

برو Redmi Note 11T

+ برو Redmi Note 11T

يجب فهم أن هذا القرار لا يعني أن هذه الهواتف ستترك بدون دعم تمامًا، بل ستستمر في الحصول على التحديثات السابقة التي تم تطويرها بالفعل، ومن الممكن أن يتواصل الدعم الأماني وإصلاح الثغرات لبعض الوقت لضمان أمان واستقرار هذه الهواتف للمستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شاومي بشكل مفاجئ تعليق برنامج المطورين لبعض الهواتف الأخرى، وهي:

شاومي 13 الترا

شاومي 13 برو

شاومي MIX Fold 3

شاومي MIX Fold 2

Redmi K60

برو Redmi K60

أعلنت شاومي أنها ستستأنف دعم وتحديثات البرامج لمجموعة من هواتفها الذكية التي تجاوزت عمرها عامين بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر، هذا يعني أنها قررت إنهاء الدعم لبعض هواتفها التي تم إصدارها قبل عامين، وذلك لتركيز جهودها على دعم هواتفها الأحدث وتوفير أفضل تجربة للمستخدمين.