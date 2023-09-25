تقنية

شاومي تعلن عن “نهاية غير متوقعة” وتفاجئ مستخدميها بإغلاق باب التحديث لـ 6 هواتف ذكية شهيرة

سلمان عاطف

أعلنت شركة شاومي مؤخرًا عن إغلاق باب التحديث لستة من هواتفها الذكية، مما يعني أن مالكي هذه الهواتف لن يحصلوا على أي ميزات جديدة في المستقبل، يأتي هذا القرار من قِبل الشركة لوقف دعم بعض الهواتف التي كانت متاحة في السوق لمدة تزيد عن عامين، هذا الإعلان يظهر أهمية التحديثات المستمرة وضرورة تحديث الأجهزة لضمان استمرارها في الأداء والأمان، بالرغم من أن هذه الهواتف ستتلقى تحديثًا لـ MIUI 15 و Android 14، إلا أن هذه التحديثات ستكون الأخيرة والرئيسية التي ستحصل عليها هذه الهواتف.

- صورة 6 - شاومي تعلن عن "نهاية غير متوقعة" وتفاجئ مستخدميها بإغلاق باب التحديث لـ 6 هواتف ذكية شهيرة

إيقاف تحديث 6 هواتف ذكية شهيرة المصدر: موقع رقمي tv

شاومي تغلق باب التحديث لهذه الهواتف

إليك قائمة الهواتف الكاملة  التي ستفقد دعم شاومي:

  • شاومي 11

- صورة 1 - شاومي تعلن عن "نهاية غير متوقعة" وتفاجئ مستخدميها بإغلاق باب التحديث لـ 6 هواتف ذكية شهيرة

  • شاومي 11 برو

- صورة 2 - شاومي تعلن عن "نهاية غير متوقعة" وتفاجئ مستخدميها بإغلاق باب التحديث لـ 6 هواتف ذكية شهيرة

  • شاومي 11 الترا
  • Redmi K40S
  • برو Redmi Note 11T
- صورة 3 - شاومي تعلن عن "نهاية غير متوقعة" وتفاجئ مستخدميها بإغلاق باب التحديث لـ 6 هواتف ذكية شهيرة
Xiaomi Redmi Note 11T Pro المصدر: موقع 4Mobils
  • + برو Redmi Note 11T

يجب فهم أن هذا القرار لا يعني أن هذه الهواتف ستترك بدون دعم تمامًا، بل ستستمر في الحصول على التحديثات السابقة التي تم تطويرها بالفعل، ومن الممكن أن يتواصل الدعم الأماني وإصلاح الثغرات لبعض الوقت لضمان أمان واستقرار هذه الهواتف للمستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شاومي بشكل مفاجئ تعليق برنامج المطورين لبعض الهواتف الأخرى، وهي:

  • شاومي 13 الترا
  • شاومي 13 برو
  • شاومي MIX Fold 3

- صورة 4 - شاومي تعلن عن "نهاية غير متوقعة" وتفاجئ مستخدميها بإغلاق باب التحديث لـ 6 هواتف ذكية شهيرة

  • شاومي MIX Fold 2
  • Redmi K60
  • برو Redmi K60
- صورة 5 - شاومي تعلن عن "نهاية غير متوقعة" وتفاجئ مستخدميها بإغلاق باب التحديث لـ 6 هواتف ذكية شهيرة
Xiaomi-Redmi-K60-Pro المصدر: موبي فورجي

أعلنت شاومي أنها ستستأنف دعم وتحديثات البرامج لمجموعة من هواتفها الذكية التي تجاوزت عمرها عامين بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر، هذا يعني أنها قررت إنهاء الدعم لبعض هواتفها التي تم إصدارها قبل عامين، وذلك لتركيز جهودها على دعم هواتفها الأحدث وتوفير أفضل تجربة للمستخدمين.

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سلمان عاطف
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