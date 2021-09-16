شاومي تعلن ظهور الوحش Xiaomi 11 Lite 5G NE الأنيق قاتل الفئة المتوسطة
أعلنت شاومي رسمياً عن هاتفها الجديد المعروف باسم Xiaomi 11 Lite 5G NE والذي يأتي بمواصفات عالية، من ناحية الشاشة والمعالج وبعض المواصفات الأخرى.
شاومي تعلن ظهور هاتفها الجديد Xiaomi 11 Lite 5G NE
وجاءت مواصفات هاتف شاومي 11 لايت 5جي إن إي على النحو التالي.
|الإسم الرسمي
|المعالج
|تكنولوجيا تصنيع المعالج
|الشاشة
|مقياس الشاشة
|دقة عرض الشاشة
|Xiaomi 11 Lite 5G NE
|Snapdragon 778G
|6 نانو متر
|AMOLED
|6.55 بوصة
|FHD+
كما أن معدل التحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز وهي داعمة لتقنية HDR10 +، ويأتي الهاتف الجديد لشاومي بثلاث كاميرات خلفية وفق المواصفات التالية.
|عدد الكاميرات الخلفية
|دقة الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|مكان الكاميرا الأمامية
|الوزن
|الرام
|3 كاميرات
|الرئيسية 64 ميجا بيكسل+ 8+ 5 ميجا بكسل
|20 ميجا بيكسل
|فتحة صغيرة أعلى يسار الهاتف
|159 جرام
|6 و8 جيجا بايت
كما أن هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE يأتي بذاكرة 256 و128 جيجا بايت وهي قابلة للتوسيع والزيادة.
|البطارية
|قوة الشحن السريع
|واجهة المستخدم
|نظام التشغيل
|من مميزات الهاتف
|4250 مللي أمبير
|33 وات
|MIUI 12
|أندرويد 11
|مقاومتة للماء والغبار
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سعر هاتف شاومي الجديد
- إصدار 6 و128 جيجا بسعر 369 يورو.
- وبالمصري 6800 جنيه.
- إصدار 8 و128 جيجا بسعر 399 يورو.
- بالمصري 7400 جنيه.
- الألوان “أبيض ووردي وأزرق وأسود”.