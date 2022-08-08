تقنية

شاومي تعتزم إطلاق هاتف Redmi K50 Extreme النسخة الثورية والمحسنة من هاتف Redmi K50 بعد تحقيقه مبيعات خيالية

خالد عسر

قامت شركة شاومي بنشر إعلان تشويقي عن هاتف جديد أطلقت عليه إسم Redmi K50 Extreme، وسوف يكون هذا الهاتف نسخة جديدة ومحسنة من هاتف Redmi K50، الذي أطلقته الشركة في الربع الأول من العام الجاري، ويأتي الهاتف الجديد عقب اكتساح الشركة بهاتفها السابق ريدمي كي 50، والذي استطاعت أن تبيع منه 330 ألف نسخة خلال الـ5 دقائق في أول عملية بيع له.

شاومي تعتزم إطلاق هاتف Redmi K50 Extreme النسخة الثورية والمحسنة من هاتف Redmi K50 بعد تحقيقه مبيعات خيالية

مواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi K50 Extreme

وسوف يأتي هاتف Redmi K50 Extreme بمواصفات فائقة وتغييرات كبيرة عن النسخة السابقة التي أطلقت في مارس الماضي، وسوف تكون مواصفات الهاتف كما يلي.

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المعالج سيكون من شركة كوالكوم الأمريكية بدلاً من معالج Dimensity 8100 الذي جاء في النسخة السابقة
وسوف يكون معالج هاتف Redmi K50 Extreme من نوع Snapdragon 8+ Gen 1
المعالج ثماني النوى
سرعة المعالج 3.2 جيجا هرتز
يدعم شبكات الجيل الخامس 5G
الرام 12 جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت
البطارية 5000 مللي أمبير
تدعم البطارية الشحن السريع
قدرة الشحن السريع 120 وات

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كما سيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة MIUI 13، وحول الكاميرات والشاشة فستكون بالمواصفات التالية.

نوع الشاشة AMOLED
مقياس الشاشة 6.67 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
تدعم تقنية + HDR10
الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل
الكاميرا الثانية والثالثة بدقة 8+ 2 ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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