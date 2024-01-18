شاومي تطلق +Redmi Note 13 Pro بسعر ولا في الخيال

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الجديد +Redmi Note 13 Pro، والذي يأتي بتحديثات ملحوظة مقارنة بالنسخة السابقة، وعلى الرغم من أنه يعتبر الأعلى سعرًا في تشكيلة هواتف ريدمي، إلا أنه يقدم العديد من المزايا والتحسينات، كما تتميز هذه النسخة بشاشة متينة وعالية الجودة، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في جودة الكاميرا وقدرتها على التقاط صور بدقة عالية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل تتضمن العديد من المميزات الأخرى التي تعزز تجربة المستخدم مع الهاتف.

مواصفات هاتف +Redmi Note 13 Pro

تم الإعلان عن مواصفات هاتف ريدمي نوت 13 برو، وهي كالتالي:

تتميز شاشة الهاتف الجديد بحجم 6.67 إنش وتعرض بدقة 2712×1220 بكسل، وتتمتع بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويصل معدل السطوع في الشاشة إلى 1800 شمعة، وهذا هو الحد الأقصى للسطوع المدعوم.

يدعم الهاتف تقنيات Dolby Vision وHDR10+، مما يعزز جودة عرض المحتوى. يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7200 Ultra من شركة ميديا تيك، ويتمتع بمعالج رسومات Mali G610 MC4.

يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 8، 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، ويتميز الهاتف أيضًا بنظام تبريد مميز للحفاظ على أداء مستقر.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13، ويحتوي على كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة حوالي 16 ميجابكسل ودقة تصوير 1080 بكسل.

يتميز الهاتف بسعة بطارية 5000 ملي أمبير ويتضمن شاحن سريع بقوة حوالي 120 واط.

يتوفر الهاتف بالألوان الأبيض والأسود والبنفسجي.

من المقرر إطلاق هاتف ريدمي الجديد بسعر يبلغ حوالي 317 دولار أمريكي.

المواصفات الميزة الشاشة 6.67 إنش، دقة 2712×1220 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز، معدل سطوع 1800 شمعة، HDR10+، Dolby Vision المعالج Dimensity 7200 Ultra المعالج الرسومي Mali G610 MC4 الذاكرة العشوائية 8/12/16 جيجابايت سعة التخزين 128/256 جيجابايت نظام التشغيل أندرويد 13 الكاميرا الخلفية 200 ميجابكسل، 8 ميجابكسل، 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل البطارية 5000 ملي أمبير الشحن السريع 120 واط الألوان الأبيض، الأسود، البنفسجي السعر 317 دولار أمريكي

في ختام حديثنا عن إطلاق هاتف Redmi Note 13 Pro+ الجديد من شركة شاومي، ناقشنا مواصفات الهاتف المميزة التي جاءت مناسبة للسعر المعروض به، وقد يختلف السعر قليلًا من متجر لآخر نظرًا لاختلاف العملة.