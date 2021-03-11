شاومي تطلق هاتفها Mi 10S 5G مع Snapdragon 870 وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل: السعر والمواصفات

تم الإعلان عن سعر ومواصفات هاتف Mi 10S 5G حيث أطلقت شركة Xiaomi الهاتف رسميًا في الصين. يأتي كأحدث إضافة إلى تشكيلة Mi 10 التي ظهرت لأول مرة العام الماضي. يأتي الهاتف مزودًا بشاشة مثقبة ومستشعر بصمة داخل الشاشة وإعداد رباعي الكاميرا عموديًا وغير ذلك الكثير. تشتمل مواصفات Mi 10S 5G على Snapdragon 870 SoC، وكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز، ودعم الشحن السريع السلكي بقدرة 33 وات.

مواصفات Mi 10S 5G

يتميز Mi 10S 5G بشاشة AMOLED منحنية مقاس 6.67 بوصة بدقة Full HD + بدقة 2،340 × 1،080 بكسل، وطبقة Corning Gorilla Glass 5، ومعدل تحديث 90 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5: 9، و HDR10 + ، وسطوع 1120 شمعة، وحقل ألوان عريض P3، وثقب انقطاع لإيواء كاميرا الصور الشخصية ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 180 هرتز. يتم تشغيله بواسطة Qualcomm Snapdragon 870 SoC المقترن بوحدة معالجة الرسومات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت LPDDR5، وتخزين UFS 3.0 قابل للتوسيع بسعة 256 جيجابايت.

يعمل Mi 10S 5G على واجهة MIUI 12 المخصصة لنظام التشغيل Android 11 في الأعلى ويحزم بطارية تبلغ سعتها 4،780 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي 33 وات وشحن لاسلكي 30 وات ودعم شحن عكسي 10 وات. تشمل خيارات الاتصال 5G SA / NSA و 4G LTE و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 و NFC و GPS / Galileo ومنفذ USB من النوع C.

مواصفات Mi 10S 5G:

شاشة بحجم 6.67 بوصة FHD + AMOLED 90 هرتز

شرائح Snapdragon 870 5G

تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل

33 واط دعم الشحن السريع

بالنسبة للكاميرات، فإن XIAOMI Mi 10S تحتوي على كاميرات خلفية رباعية في الخلف، وتتألف من مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل (فتحة f / 1.69) مع OIS، وعدسة عريضة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل (f / 2.4)، بدقة 2 ميجابكسل (f / 2.4) ) مستشعر العمق وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل (f / 2.4) وفلاش LED. يوجد في المقدمة كاميرا بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي ومحادثات الفيديو. جهاز استشعار للأمن. يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة للأمان، ومكبرات صوت Harmon Kardon وتبريد سائل VC لتبديد الحرارة. يبلغ قياسه 162.6 × 74.8 × 8.96 ملم ويزن 208 جرام.