شاومي تطلق هاتف ريدمي نوت 13 5G في الهند بسعر تنافسي

في إعلان مثير قدمت شركة شاومي هاتف ريدمي نوت 13 5G في الهند اليوم، وفقا لهذا الإعلان تشمل هذه السلسلة ثلاثة نماذج هي Redmi Note 13 5G وريدمي نوت 13 برو 5G وأيضا ريدمي نوت 13 برو بلس 5G.

هاتف ريدمي نوت 13 المصدر يوتيوب قناة Xiaomi India عدل عليها المحرر أبو عاصم إبراهيم

أهم مواصفات ريدمي نوت 13 5G

التصميم والشاشة

يتميز هاتف Redmi Note 13 5G بإطار مسطح ويحمل جزيرة كاميرا مربعة، ويأتي الجهاز بشاشة AMOLED بقياس 6.67 إنش مع فتحة مركزية، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5، الشاشة تقدم دقة 2400 × 1080 بيكسل (FHD+)، مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل استجابة ل

لمس 240 هرتز، تدعم الشاشة PWM dimming بمعدل 1920 هرتز ومستوى سطوع أقصى يبلغ 1000 نت.

المعالج والكاميرا

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 6080، مع ذاكرة RAM من نوع LPDDR4x وتخزين UFS 2.2، يعمل الجهاز بنظام MIUI 14 القائم على Android 13.

تحتوي الكاميرا الخلفية على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، ووحدة UltraWide بدقة 8 ميجابكسل، ومثبت ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية والشحن

يستفيد الجهاز من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

سعر ريدمي نوت 13 5G في الهند

طراز 6GB + 128GB بسعر 215 دولار أمريكي

طراز 8GB + 256GB بسعر 240 دولار أمريكي

طراز 12GB + 256GB بعسر 265 دولار أمريكي

سعر ريدمي نوت 13 برو G5

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 128 جيجابايت للتخزين 312 دولار

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 256 جيجابايت للتخزين 336 دولار

12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 256 جيجابايت للتخزين 360 دولار

سعر ريدمي نوت 13 برو بلس G5

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 256 جيجابايت للتخزين 385 دولار

12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 256 جيجابايت للتخزين 408 دولار

12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 512 جيجابايت للتخزين 432 دولار

الإصدار والتوفر

سيتم البدء في بيع هاتف ريدمي نوت 13 بجميع الإصدارات اعتبارا من يوم 10 يناير القادم عبر موقع Mi.com وAmazon ومتاجر التجزئة.