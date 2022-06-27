شاومي تطلق هاتفها المميز Poco X4 GT وحش الألعاب ببطارية ضخمة وسعر لا يقبل المنافسة
في وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت شاومي عن أحدث هواتفها المميزة Poco X4 GT، والذي يعد من الهواتف القوية، حيث جاء الهاتف بإمكانيات قوية، تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية المتواجدة بالأسواق والمخصصة للألعاب، ومن أبرز مميزات الهاتف بطاريته القوية، والتي تعمل لمدة تصل إلى 22 ساعة متواصلة ودون انقطاع.
سعر ومواصفات هاتف Poco X4 GT
كما تم تجهيز هاتف Poco X4 GT بشاشة مقاس 6.6 بوصة ودقة 1080×2460 بيكسل، بالإضافة إلى التحديث العالي الذي يصل إلى 144 هرتز، مع دعمها لتقنية Dolby Vision، واستخدام ما يسمى بالتعتيم المباشر، وتم تخصيص طبقة حماية قوية لها ومن نوع Gorilla Glass 5.
قد يهمك أيضاً:
- الليلة فرصتك لتكون مليونير.. مسابقة الحلم تعلن الفرصة الأخيرة للفوز بـ 100 ألف دولار وكيلو ذهب
- تسريبات جديدة وحصرية عن هاتف iPhone 15 المزمع إطلاقه في 2023
- Vivo تتجهز لإطلاق هاتفها الثوري iQOO 10 Pro بميزة فريدة هي الأولى من نوعها
كما يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية في الخلف، بدقة 64 ميجا بيكسل للرئيسية، و8 ميجا بيكسل للكاميرا العريضة، و2 ميجا بيكسل لتصوير الماكرو، أما كاميرا مكالمات الفيديو والسيلفي فستأتي بدقة 20 ميجا بيكسل.
|نوع المعالج
|Dimensity 8100 المطور
|الشركة المصنعة
|ميديا تك
|دقة التصنيع
|5 نانو متر
|معالج الرسوميات
|Mali-G610 MC6
|البطارية
|5080 مللي أمبير
|تدعم الشحن السريع بقدرة
|67 وات
|شحن البطارية بالكامل يستغرق
|46 دقيقة
|الهاتف يدعم
|5G
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.3
NFC
أما الرام فيأتي بسعة 8 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية بسعة 256 و128 جيجا بايت، ويباع الهاتف بدايةً من اليوم عبر متجر بوكو بسعر 380 يورو.