شاومي تطلق هاتفها المميز Poco X4 GT وحش الألعاب ببطارية ضخمة وسعر لا يقبل المنافسة

في وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت شاومي عن أحدث هواتفها المميزة Poco X4 GT، والذي يعد من الهواتف القوية، حيث جاء الهاتف بإمكانيات قوية، تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية المتواجدة بالأسواق والمخصصة للألعاب، ومن أبرز مميزات الهاتف بطاريته القوية، والتي تعمل لمدة تصل إلى 22 ساعة متواصلة ودون انقطاع.

سعر ومواصفات هاتف Poco X4 GT

كما تم تجهيز هاتف Poco X4 GT بشاشة مقاس 6.6 بوصة ودقة 1080×2460 بيكسل، بالإضافة إلى التحديث العالي الذي يصل إلى 144 هرتز، مع دعمها لتقنية Dolby Vision، واستخدام ما يسمى بالتعتيم المباشر، وتم تخصيص طبقة حماية قوية لها ومن نوع Gorilla Glass 5.

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كما يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية في الخلف، بدقة 64 ميجا بيكسل للرئيسية، و8 ميجا بيكسل للكاميرا العريضة، و2 ميجا بيكسل لتصوير الماكرو، أما كاميرا مكالمات الفيديو والسيلفي فستأتي بدقة 20 ميجا بيكسل.

نوع المعالج Dimensity 8100 المطور الشركة المصنعة ميديا تك دقة التصنيع 5 نانو متر معالج الرسوميات Mali-G610 MC6 البطارية 5080 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات شحن البطارية بالكامل يستغرق 46 دقيقة الهاتف يدعم 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

NFC

أما الرام فيأتي بسعة 8 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية بسعة 256 و128 جيجا بايت، ويباع الهاتف بدايةً من اليوم عبر متجر بوكو بسعر 380 يورو.