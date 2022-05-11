شاومي تطلق هاتفها الإقتصادي Redmi 10 Power وسعره ومواصفاته
قامت الشركة الصينية شاومي بإطلاق هاتفها الإقتصادي الجديد Redmi 10 Power، وقامت الشركة بتزويده بمواصفات ممتازة مقارنةً بسعره الزهيد والذي يناسب جميع الفئات، كما يعد هاتف Redmi 10 Power خليفة للهاتف الذي أطلقته الشركة نهاية العام الماضي وحمل إسم Redmi 9 Power.
سعر ومواصفات هاتف Redmi 10 Power
وخلال هذه السطور يعرض موقع نجوم مصرية لمتابعيه أبرز مواصفات هاتف Redmi 9 Power والتي نُجملها لمتابعينا فيما يلي.
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|مقاس الشاشة
|6.7 بوصة
|الدقة
|HD+
|السطوع
|400 شمعة| م تقريباً
|طبقة حماية الشاشة
|Corning Gorilla Glass 3
|نظام التشغيل
|أندرويد 11
|الواجهة
|MIUI 13
|المعالج
|Snapdragon 680
|الشركة المنتجة للمعالج
|شركة كوالكوم الأمريكية
|معالج الرسوميات
|Adreno 610
مواصفات الذواكر والبطارية والكاميرات
- الرام 8 جيجا بايت.
- سعة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت، وقابلة للتوسعة.
- نوع الذاكرة الداخلية UFS 2.2.
- البطارية بسعة 6000 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع.
- قوة الشحن السريع 18 وات.
- وزن الهاتف 203 جرام.
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع وبلوتوث وجي بي إس وواي فاي.
- دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.
- الألوان أسود وبرتقالي.
- السعر 196 دولار فقط، أو ما يعادله من العملات الأخرى.
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