شاومي تطلق هاتفها الإقتصادي Redmi 10 Power وسعره ومواصفاته

إسلام عوض

قامت الشركة الصينية شاومي بإطلاق هاتفها الإقتصادي الجديد Redmi 10 Power، وقامت الشركة بتزويده بمواصفات ممتازة مقارنةً بسعره الزهيد والذي يناسب جميع الفئات، كما يعد هاتف Redmi 10 Power خليفة للهاتف الذي أطلقته الشركة نهاية العام الماضي وحمل إسم Redmi 9 Power.

شاومي تطلق هاتفها الإقتصادي Redmi 10 Power وسعره ومواصفاته
المحتويات
سعر ومواصفات هاتف Redmi 10 Power
مواصفات الذواكر والبطارية والكاميرات
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سعر ومواصفات هاتف Redmi 10 Power

وخلال هذه السطور يعرض موقع نجوم مصرية لمتابعيه أبرز مواصفات هاتف Redmi 9 Power والتي نُجملها لمتابعينا فيما يلي.

مقارنة مواصفات هواتف ريدمي Redmi 10 & Redmi 10A & Redmi 10 Power والأسعار

نوع الشاشة IPS LCD
مقاس الشاشة 6.7 بوصة
الدقة HD+
السطوع 400 شمعة| م تقريباً
طبقة حماية الشاشة Corning Gorilla Glass 3
نظام التشغيل أندرويد 11
الواجهة MIUI 13
المعالج Snapdragon 680
الشركة المنتجة للمعالج شركة كوالكوم الأمريكية
معالج الرسوميات Adreno 610

شاومي تطلق هاتفها الإقتصادي Redmi 10 Power وسعره ومواصفاته 1 11/5/2022 - 5:53 ص

مواصفات الذواكر والبطارية والكاميرات

  • الرام 8 جيجا بايت.
  • سعة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت، وقابلة للتوسعة.
  • نوع الذاكرة الداخلية UFS 2.2.
  • البطارية بسعة 6000 مللي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع.
  • قوة الشحن السريع 18 وات.
  • وزن الهاتف 203 جرام.
  • يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع وبلوتوث وجي بي إس وواي فاي.
  • دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.
  • الألوان أسود وبرتقالي.
  • السعر 196 دولار فقط، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

شاومي تطلق هاتفها الإقتصادي Redmi 10 Power وسعره ومواصفاته 2 11/5/2022 - 5:53 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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