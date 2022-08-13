شاومي تطلق هاتفاً جديداً من الطراز الرفيع Redmi K50 Ultra بخصائص فريدة وتتحدى به الجميع
قامت شاومي بإطلاق هاتفها الجديد Redmi K50 Ultra، والذي يعد إبداعاً جديداً من إبداعات الشركة الصينية شاومي، وجاء الهاتف بمواصفات فريدة من نوعها موجهة إلى الشباب، كما أن سعر الهاتف يعد مقبولاً مقارنةً بإمكانياته الرائدة، ومن أهم مميزات هذا الهاتف المعالج القوي الذي تم تزويده به لضمان كفاءة عمل الجهاز عند تشغيله لفترات طويلة.
سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi K50 Ultra
وخلال هذه السطور نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف Redmi K50 Ultra والتي جاءت وفق ما يلي:
|نوع الشاشة
|AMOLED
|معدل التحديث
|120 هرتز
|مقياس الشاشة
|6.7 بوصة
|الشاشة تدعم خواص
|Adaptive HDR
|تدعم الشاشة التدرج اللوني
|DCI-P3، و“Dolby Vision وHDR10+
|تدعم نظام تبريد سائل
|VC
|المعالج من إنتاج كوالكوم الأمريكية ونوعه
|Snapdragon 8 Plus Gen 1
|نوع معالج الرسوميات
|Adreno
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|واجهة
|MIUI 13
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مواصفات الرام والبطارية والكاميرات
|رام
|12 جيجا بايت
|نوع الرام
|LPPDR5
|سعة التخزين الداخلية
|512 جيجا بايت
|نوع الذاكرة الداخلية
|UFS 3.1
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|تدعم الشحن السريع بقدرة
|120 وات
|الكاميرات ثلاثية
|ودقة الكاميرا الأساسية 108 ميجا بيكسل
|كاميرا ثانية فائقة الإتساع بدقة
|8 ميجا بيكسل
|الكاميرا الثالثة للماكرو وبدقة
|2 ميجا بيكسل
|دقة الكاميرا الأمامية
|20 ميجا بيكسل
سعر هاتف Redmi K50 Ultra
- الطراز الأساسي نسخة 8+ 128 جيجا بايت بسعر 444 دولار.
- الإصدار الأعلى 12+ 512 جيجا بايت بسعر 593 دولار.