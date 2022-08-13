تقنية

شاومي تطلق هاتفاً جديداً من الطراز الرفيع Redmi K50 Ultra بخصائص فريدة وتتحدى به الجميع

خالد عسر

قامت شاومي بإطلاق هاتفها الجديد Redmi K50 Ultra، والذي يعد إبداعاً جديداً من إبداعات الشركة الصينية شاومي، وجاء الهاتف بمواصفات فريدة من نوعها موجهة إلى الشباب، كما أن سعر الهاتف يعد مقبولاً مقارنةً بإمكانياته الرائدة، ومن أهم مميزات هذا الهاتف المعالج القوي الذي تم تزويده به لضمان كفاءة عمل الجهاز عند تشغيله لفترات طويلة.

شاومي تطلق هاتفاً جديداً من الطراز الرفيع Redmi K50 Ultra بخصائص فريدة وتتحدى به الجميع

سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi K50 Ultra

وخلال هذه السطور نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف Redmi K50 Ultra والتي جاءت وفق ما يلي:

مقارنة مواصفات Redmi K50 Ultra & Redmi K50 Pro والأسعار

شاومي تطلق رسميًا هاتف Redmi K50 Ultra مع شاشة OLED وشحن 120 وات والمزيد

نوع الشاشة AMOLED
معدل التحديث 120 هرتز
مقياس الشاشة 6.7 بوصة
الشاشة تدعم خواص Adaptive HDR
تدعم الشاشة التدرج اللوني DCI-P3، و“Dolby Vision وHDR10+
تدعم نظام تبريد سائل VC
المعالج من إنتاج كوالكوم الأمريكية ونوعه Snapdragon 8 Plus Gen 1
نوع معالج الرسوميات Adreno
نظام التشغيل أندرويد 12
واجهة MIUI 13

اقرأ معنا:

مواصفات الرام والبطارية والكاميرات

رام 12 جيجا بايت
نوع الرام LPPDR5
سعة التخزين الداخلية 512 جيجا بايت
نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1
البطارية 5000 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات
الكاميرات ثلاثية ودقة الكاميرا الأساسية 108 ميجا بيكسل
كاميرا ثانية فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل
الكاميرا الثالثة للماكرو وبدقة 2 ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل

سعر هاتف Redmi K50 Ultra

  • الطراز الأساسي نسخة 8+ 128 جيجا بايت بسعر 444 دولار.
  • الإصدار الأعلى 12+ 512 جيجا بايت بسعر 593 دولار.
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.