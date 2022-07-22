تقنية

شاومي تطلق العملاق الجدبد Redmi K50i 5G – السعر والمواصفات

Ahmed Reda

أعلنت شركة شاومي عن أحدث هواتفها في الهند وهو هاتف Redmi K50i 5G ويأتي الهاتف بمواصفات مميزه من أبرزها انه يدعم شبكه الاتصال الجيل الخامس وعن سعر ومواصفات الهاتف علي النحو الآتي

مواصفات هاتف Redmi K50i 5G

وسائل الأمان يدعم الهاتف بصمه الإصبع وتأتي مدمجة مع زر الباور كما يدعم خاصيه ال Face Unloc
نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 12 مع واجهة شاومي MIUI 13
إصدارات الهاتف يأتي الإصدار الأول بمساحة تخزين 128‪ جيجا مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا او 8 جيجا
البطارية يأتي الهاتف ببطاريه ضخمه وتأتي سعه البطارية 500‪0 مللي أمبير
الكاميرا
  • الكاميرا الخلفية

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثُلاثية وتأتي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل والكاميرا الثانيه تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي مخصصة لل Ultra Wide والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي مخصصة للتصوير الماكرو

  • الكاميرا الاماميه يأتي الهاتف بكاميرا اماميه بدقة 16 ميجا بكسل
المعالج يأتى موبايل Redmi K50i 5G بمعالج من شركه ميديا تك فيأتي الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 8100 ثماني النواة
الشاشة يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.6 إنش وتأتي الشاشة من نوع Liquid FFS LCD وتأتي الشاشة بجودة FHD+ وتدعم الشاشه معدل التحديث الـ 144‪ Hz

شاومي تطلق هاتفها Redmi K50i 5G وتزوده بتقنية Dolby Vision الأولى من نوعها في هواتف ريدمي

شاومي تُطلق Redmi K50i 5G وحش الفئة المتوسطة الأرخص مع سماعة Buds 3 Lite

معلومات إضافية عن الهاتف

  • وزن الهاتف 200‪ جرام
  • يتوفر الهاتف باللون الأزرق و الأسود والفضي
  • يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 67 وات

سعر هاتف Redmi K50i 5G

يأتي سعر الهاتف في الهند نسخه 128‪ جيجا مع جيجا رام بسعر 325 دولار و نسخه 128‪

جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 360‪ دولار

Ahmed Reda

دايماً بحاول أقدم كل ما هو جديد ومميز في مجال الفن والرياضة هدفي هو وصول مقالاتي إلى أبعد ما يمكن من النجاح في محرك البحث وفي تريند جوجل
هوايتي
🌠
كره القدم - التدوين ❤️💫


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.