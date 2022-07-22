شاومي تطلق العملاق الجدبد Redmi K50i 5G – السعر والمواصفات

أعلنت شركة شاومي عن أحدث هواتفها في الهند وهو هاتف Redmi K50i 5G ويأتي الهاتف بمواصفات مميزه من أبرزها انه يدعم شبكه الاتصال الجيل الخامس وعن سعر ومواصفات الهاتف علي النحو الآتي

مواصفات هاتف Redmi K50i 5G

وسائل الأمان يدعم الهاتف بصمه الإصبع وتأتي مدمجة مع زر الباور كما يدعم خاصيه ال Face Unloc نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 12 مع واجهة شاومي MIUI 13 إصدارات الهاتف يأتي الإصدار الأول بمساحة تخزين 128‪ جيجا مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا او 8 جيجا البطارية يأتي الهاتف ببطاريه ضخمه وتأتي سعه البطارية 500‪0 مللي أمبير الكاميرا الكاميرا الخلفية يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثُلاثية وتأتي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل والكاميرا الثانيه تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي مخصصة لل Ultra Wide والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي مخصصة للتصوير الماكرو الكاميرا الاماميه يأتي الهاتف بكاميرا اماميه بدقة 16 ميجا بكسل المعالج يأتى موبايل Redmi K50i 5G بمعالج من شركه ميديا تك فيأتي الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 8100 ثماني النواة الشاشة يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.6 إنش وتأتي الشاشة من نوع Liquid FFS LCD وتأتي الشاشة بجودة FHD+ وتدعم الشاشه معدل التحديث الـ 144‪ Hz

معلومات إضافية عن الهاتف

وزن الهاتف 200‪ جرام

يتوفر الهاتف باللون الأزرق و الأسود والفضي

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 67 وات



سعر هاتف Redmi K50i 5G

يأتي سعر الهاتف في الهند نسخه 128‪ جيجا مع جيجا رام بسعر 325 دولار و نسخه 128‪

جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 360‪ دولار