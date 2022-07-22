شاومي تطلق العملاق الجدبد Redmi K50i 5G – السعر والمواصفات
أعلنت شركة شاومي عن أحدث هواتفها في الهند وهو هاتف Redmi K50i 5G ويأتي الهاتف بمواصفات مميزه من أبرزها انه يدعم شبكه الاتصال الجيل الخامس وعن سعر ومواصفات الهاتف علي النحو الآتي
مواصفات هاتف Redmi K50i 5G
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معلومات إضافية عن الهاتف
- وزن الهاتف 200 جرام
- يتوفر الهاتف باللون الأزرق و الأسود والفضي
- يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 67 وات
سعر هاتف Redmi K50i 5G
يأتي سعر الهاتف في الهند نسخه 128 جيجا مع جيجا رام بسعر 325 دولار و نسخه 128
جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 360 دولار