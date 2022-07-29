شاومي تطلق أجدد هواتفها الاقتصادية Xiaomi Redmi K50i ببطارية ضخمة وكاميرا خرافية
شركة شاومي Xiaomi تعلن عن أقوى هواتفها الذكية الاقتصادية الجديدة 2022 هاتف Xiaomi Redmi K50i، الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5080 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 30 دقيقة، الهاتف يتميز بشاشة كبيرة عالية الوضوح بدقة 2460×1080 بكسل بمعدل تحديث 144هرتز، كما يدعم الهاتف كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K50i
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الاتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Xiaomi Redmi K50i
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Xiaomi Redmi K50i
- لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
- الهاتف غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.
- كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
- كما أن الهاتف لا يدعم الراديو.
- لا يدعم تقنية NFC.
سعر هاتف Xiaomi Redmi K50i
تم إطلاق هاتف Xiaomi Redmi K50i في 23 يوليو 2022 بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميًا 330 دولار أمريكي.
- في مصر 6200 جنيه مصري.
- ما يعادل في المملكة العربية السعودية 1225 ريال سعودي.