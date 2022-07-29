شاومي تطلق أجدد هواتفها الاقتصادية Xiaomi Redmi K50i ببطارية ضخمة وكاميرا خرافية

شركة شاومي Xiaomi تعلن عن أقوى هواتفها الذكية الاقتصادية الجديدة 2022 هاتف Xiaomi Redmi K50i، الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5080 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 30 دقيقة، الهاتف يتميز بشاشة كبيرة عالية الوضوح بدقة 2460×1080 بكسل بمعدل تحديث 144هرتز، كما يدعم الهاتف كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K50i

التصميم والأبعاد التصميم الخارجي للهاتف يتميز بالبساطة والأناقة.

وزن الهاتف 200 جرام.

طوله 163.6 مم، عرض 74.3 مم، سمك 8.9 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الفضي. الشاشة من نوع FFS LCD.

يصل دقتها 2460×1080 بكسل.

حجمها 6.6 بوصة.

درجة سطوع الشاشة 650 شمعة.

بمعدل تحديث 144 هرتز.

الشاشة محمية بزجاج غوريلا جلاس 5.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12.

واجهة المستخدم MIUI 13. المعالج نظام المعالجة من نوع MediaTek Dimensity 8100.

معالج رسوم من نوع Mali-G610 MC6.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 128، 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 6، 8 جيجا رام. البطارية يصل حجمها 5080 ملي أمبير.

من نوع ليثيوم أيون.

يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 30 دقيقة.

الاتصالات الهاتف يضم شريحتين أتصال من نوع نانو سيم NaNo SIM، كما يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

البلوتوث.

الواي فاي wi-fi.

Wi-Fi Hotspots

.Wi-Fi Direct.

GPS. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدوران.

البوصلة.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Xiaomi Redmi K50i

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.5 بزاوية واسعة.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9 بزاوية واسعة.

دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 تدعم مستشعر العمق.

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.

تدعم تقنية بانوراما، HDR.

فلاش ليد.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Xiaomi Redmi K50i

لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.

الهاتف غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.

كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.

كما أن الهاتف لا يدعم الراديو.

لا يدعم تقنية NFC.

سعر هاتف Xiaomi Redmi K50i

تم إطلاق هاتف Xiaomi Redmi K50i في 23 يوليو 2022 بالأسعار التالية: