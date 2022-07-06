شاومي تطرح هاتف Xiaomi 12S عملاق الكاميرا يوليو 2022

محبي هواتف شاومي في حالة ترقب بعد إعلان الشركة طرح عملاق الكاميرا الجديد هاتف 12S في الرابع من شهر يوليو 2022م، فقد أوضح البيان الأخير للشركة الصينية القائمة على تصنيع الهاتف، أن السلسلة الجديدة منه تتضمن ثلاث إصدارات، وهم هاتف Xiaomi 12S هاتف Xiaomi 12S Pro وبالإضافة إلى هاتف Xiaomi 12S Ultra ، وقد تم الحصول على تسريبات للمواصفات من داخل شركة شاومي والخاصة بالسلسلة المقرر طرحها قريبا بالسوق العربي بعد طرحها الأول بالصين، والتي نوضحها من خلال مقالنا اليوم بعد زيادة البحث عليها من جانب الراغبين في الحصول على الإصدار الجديد من هواتف شاومي الذكية، بالإضافة إلى سعر تداوله بالأسواق بالدولار الأمريكي.

شاومي تطرح هاتف Xiaomi 12S عملاق الكاميرا

نوضح فيما يلي مواصفات هاتف شاومي الجديد وفقا للتسريبات التي تم الحصول عليها من خلال الشركة الصينية المنتجة لسلسلة هواتف شاومي، حيث من المقرر أن يتم طرحه بالأسواق بالألوان الأبيض والأخضر والذهبي:

تأتي سلسلة هواتف Xiaomi 12S بشاشة مقاس 28 بوصة AMOLED، ومعدل التحديث الخاص بها يعادل 120 هيرتز.

هاتف Xiaomi 12S يتضمن ذاكرة الوصول العشوائي بنوعين إلى جانب نوعين من ذاكرة التخزين، وهي 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، و128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

وقد أطلق على الهاتف وحش الكاميرا أو صاحب الكاميرا العملاقة، لتوافر كاميرا خلفية بدقة تصل إلى 50 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل وكاميرا بدقة 6 ميجا بيكسل، فضلاً عن وجود كاميرا أمامية تصل دقتها إلى 32 ميجا بيكسل.

من أكثر ما يميز الهاتف أنه من أوائل الهواتف الأندرويد التي لديها القدرة العالية على التصوير بتقنية “Dolby Vision HDR”، للحصول على صور جذابة بألوان طبيعية زاهية مع تباين أفضل عن باقي الصور التي يتم أخذها من هواتف الأندرويد الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن الفرق الوحيد ما بين هاتف Xiaomi 12S وهاتف Xiaomi 12، هو مجموعة الشرائح Snapdragon 8+ Gen 1، ولكنهم يتشابهان إلى حد كبير في باقي المواصفات.

سعر بيع هاتف Xiaomi 12S

في البداية سيتم طرح الجوال ببلد المنشأة الصين، حيث سيتم إطلاق النسخة الخاصة بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المقرر أن يكون السعر الخاص بتلك النسخة بالأسواق 900 دولار أمريكي، أما عن النسخة الأقوى والثانية صاحبة السعة التخزينية 256 جيجا بايت و 12 جيجا بايت رام بسعر 1050 دولار أمريكي.