شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50S Pro منافس ايفون

دائما ما تعمل شركة “شاومي” على تقديم هواتف ذكية مطورة بتقنيات حديثة لتنال اعجاب العملاء، وحاليا تقومة الشركة الصينية الرائدة في مجال الهواتف الذكية على تطوير هواتفها لتصبح منافسة لأجهزة الايفون العملاقة التي تقدمها شركة آبل الأمريكية، وبالفعل تمكنت شاومي من اثبات تفوقها، وتعمل الشركة حاليا على تزويد هاتف Redmi K50S Pro المرتقب طرحه قريبا بالأسواق بكاميرا تصل دقتها إلى 200 ميجا بكسل للحصول على صور رائعة.

مواصفات هاتف شاومي Redmi K50S Pro

وقد تم تداول مواصفات هاتف شاومي Redmi K50S Pro على المواقع الشهيرة، وجائت مميزات الهاتف كما يلي:

هاتف شاومي Redmi K50 Pro يمنحك تجربة تصوير متميزة، حيث أن به كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

به كاميرتين اضافيتن في الخلف هما كاميرا بزاوية عريضة ultrawide دقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو دقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الامامية بدقة 20 ميجا بكسل، لالتقاط الصور الشخصية والفيديوهات.

شاشة قياس 6.67، من نوع AMOLED، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودعم تقنية HDR10+.

نظام تشغيل Android 12.

واجهة مستخدم حديثة MIUI 13.

معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1.

بسعتين من ذاكرة الوصول العشوائي رام 8 و 12 جيجابايت، وسعتين من ذاكرة التخزين الداخلية 128 و 256 جيجابايت.

به قارئ لبصمات الأصابع.

بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير.

به مكبرات صوت مزدوجة.

سعر هاتف شاومي Redmi K50S Pro

سيتوافر هاتف شاومي Redmi K50S Pro في الاسواق بسعر يقدر بنحو 565 دولار امريكي.