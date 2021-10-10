شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50 Pro Plus قاتل الهواتف الرائدة والمنافس الشرس لسامسونج
تستعد الآن شركة شاومي عملاق الهواتف الصينية لإطلاق هاتفها الرائد Redmi K50 Pro Plus والذي يعد أحد منافسي هواتف سامسونج من نفس الفئة، ويحمل الهاتف مواصفات جبارة من ناحية البطارية والمعالج والكاميرات، والتي تأتي الرئيسية منها بدقة 108 ميجا بيكسل.
شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50 Pro Plus
ووفق التسريبات الواردة حتى الآن حول هاتف شاومي الجديد ريدمي كي 50 برو بلس، فسوف تحمل العديد من المفاجآت لمحبي هواتف الأندرويد، كما أن السعر يعتبر مناسباً للجميع.
وحول مواصفات هاتف Redmi K50 Pro Plus فقد جاءت وفق ما يلي:
|مقاس الشاشة
|6.7 بوصة
|نوع الشاشة
|OLED
|جودة العرض
|2K
|التحديث
|120 هرتز بالثانية
|مستشعر البصمة
|يوجد أسفل الشاشة
أما الكاميرات فسوف يأتي بكاميرا أساسية دقتها 108 ميجا بيكسل، وأخرى 50 ميجا بيكسل هذا بالإضافة إلى كاميرا ثالثة خلفية، ورابعة أمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|قوة الشحن السريع
|45 وات
|مدة شحن البطارية
|40 دقيقة
|المعالج
|Snapdragon 898
|الرام
|6 و4 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|128 جيجا بايت
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وحول سعر هاتف شاومي المرتقب فجاء وفق الأسعار التالية:
- 12000 في مصر.
- 2819 درهم في دولة الإمارات.
- 2879 ريال في السعودية