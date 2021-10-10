شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50 Pro Plus قاتل الهواتف الرائدة والمنافس الشرس لسامسونج

بواسطة إسلام عوض

تستعد الآن شركة شاومي عملاق الهواتف الصينية لإطلاق هاتفها الرائد Redmi K50 Pro Plus والذي يعد أحد منافسي هواتف سامسونج من نفس الفئة، ويحمل الهاتف مواصفات جبارة من ناحية البطارية والمعالج والكاميرات، والتي تأتي الرئيسية منها بدقة 108 ميجا بيكسل.

شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50 Pro Plus قاتل الهواتف الرائد والمنافس الشرس لسامسونج
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شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50 Pro Plus

شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50 Pro Plus قاتل الهواتف الرائدة والمنافس الشرس لسامسونج 1 10/10/2021 - 9:12 م

ووفق التسريبات الواردة حتى الآن حول هاتف شاومي الجديد ريدمي كي 50 برو بلس، فسوف تحمل العديد من المفاجآت لمحبي هواتف الأندرويد، كما أن السعر يعتبر مناسباً للجميع.

وحول مواصفات هاتف Redmi K50 Pro Plus فقد جاءت وفق ما يلي:

مقاس الشاشة 6.7 بوصة
نوع الشاشة OLED
جودة العرض 2K
التحديث 120 هرتز بالثانية
مستشعر البصمة يوجد أسفل الشاشة

أما الكاميرات فسوف يأتي بكاميرا أساسية دقتها 108 ميجا بيكسل، وأخرى 50 ميجا بيكسل هذا بالإضافة إلى كاميرا ثالثة خلفية، ورابعة أمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

البطارية 5000 مللي أمبير
قوة الشحن السريع 45 وات
مدة شحن البطارية 40 دقيقة
المعالج Snapdragon 898
الرام 6 و4 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت

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وحول سعر هاتف شاومي المرتقب فجاء وفق الأسعار التالية:

  • 12000 في مصر.
  • 2819 درهم في دولة الإمارات.
  • 2879 ريال في السعودية

شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50 Pro Plus قاتل الهواتف الرائدة والمنافس الشرس لسامسونج 2 10/10/2021 - 9:12 م شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50 Pro Plus قاتل الهواتف الرائدة والمنافس الشرس لسامسونج 3 10/10/2021 - 9:12 م



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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