تقنية

شاومي تزيح الستار عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi Note 13R نجم الفئة المتوسطة

سيد عطيه

قامت شاومي بالكشف عن النسخة الجديدة من هاتف Xiaomi Redmi Note 13R، وقامت الشركة بإجراء بعض التغييرات على الهاتف من ناحية التصميم والتقنيات، حيث جاء الهاتف بتصميم أنيق ومتميز، وتتوقع الشركة للهاتف أن يحقق مبيعات هائلة نظراً لإمكانياته وتقنياته المتطورة، هذا إلى جانب سعره المنافس.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13R

وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 13R، والتي جاءت وفق ما يلي.

الهاتف مقاوم للماء والغبار
الهاتف حاصل على IP53
وزن الهاتف 205 جرام
أبعاد الهاتف 168.6/76.3/8.3 ملم

 

اقرأ معنا أيضاً:

 

مواصفات الشاشة

  • نوع الشاشة IPS LCD.
  • مقياس الشاشة 6.79 بوصة.
  • دقة العرض بيكسل.
  • معدل السطوع 396 شمعة| م تقريباً.
  • التردد 120 هرتز.

الكاميرات

الكاميرات الخلفية ثنائية
دقة الكاميرات 50+ 2 ميجا بيكسل
يوجد عدسة ماكرو وعدسة للتصوير العريض
الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل

المعالج والذواكر

  • نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 4+ Gen 2.
  • معالج الرسوميات Adreno 613.
  • الرام 12 و8 و6 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 512 و256 و128 جيجا بايت.

البطارية ونظام التشغيل والسعر

نظام التشغيل أندرويد 14 واجهات HyperOS
البطارية 5030 مللي أمبير
منفذ الشحن USB Type-C
السعر 180 يورو تقريباً

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of سيد عطيه
سيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


من مقالات الكاتب:
فيفو تتألق بهاتفها الثوري vivo Y200 GT المنافس الأقوى في عالم الأندرويد والمناسب للفئة المتوسطة
اترك رد