شاومي تزيح الستار عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi Note 13R نجم الفئة المتوسطة

قامت شاومي بالكشف عن النسخة الجديدة من هاتف Xiaomi Redmi Note 13R، وقامت الشركة بإجراء بعض التغييرات على الهاتف من ناحية التصميم والتقنيات، حيث جاء الهاتف بتصميم أنيق ومتميز، وتتوقع الشركة للهاتف أن يحقق مبيعات هائلة نظراً لإمكانياته وتقنياته المتطورة، هذا إلى جانب سعره المنافس.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13R

وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 13R، والتي جاءت وفق ما يلي.

الهاتف مقاوم للماء والغبار الهاتف حاصل على IP53 وزن الهاتف 205 جرام أبعاد الهاتف 168.6/76.3/8.3 ملم

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مواصفات الشاشة

نوع الشاشة IPS LCD.

مقياس الشاشة 6.79 بوصة.

دقة العرض بيكسل.

معدل السطوع 396 شمعة| م تقريباً.

التردد 120 هرتز.

الكاميرات

الكاميرات الخلفية ثنائية دقة الكاميرات 50+ 2 ميجا بيكسل يوجد عدسة ماكرو وعدسة للتصوير العريض الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل

المعالج والذواكر

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 4+ Gen 2.

معالج الرسوميات Adreno 613.

الرام 12 و8 و6 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 512 و256 و128 جيجا بايت.

البطارية ونظام التشغيل والسعر