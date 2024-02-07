تقنية

شاومي تحدد موعد إصدار هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 بمواصفات فريدة

أحمد رجب

أعلنت شركة شاومي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة عن موعد إصدار سلسلة جديدة من هواتفها وهي Xiaomi 14، وتستعد الشركة لإطلاق عدد من النسخ من هذا الإصدار بمواصفات فريدة، ويتميز الهاتف الجديد من شاومي بكاميرا عملاقة وبطارية قوية تدوم لفترة زمنية طويلة.

هاتف Xiaomi 14

موعد الإعلان عن هاتف Xiaomi 14

وأشارت التقارير أن شركة شاومي ستعلن رسمياً عن الهاتف الجديد  Xiaomi 14 نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يتم الإعلان يوم 25 فبراير 2024، كما يتوقع أن تصدر الشركة نسخة Xiaomi 14 ونسخة Xiaomi 14 Ultra في الأسواق، ومن الممكن أن يقتصر هاتف Xiaom 14 Pro على الأسواق الصينية فقط، وظهر الهاتف في الإعلان التشويقي بمواصفات ممتازة سنعرضها إليك خلال هذا المقال.

هاتف Xiaomi 14

مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

توقع العديد من خبراء التقنية مواصفات الهاتف الجديد من شاومي، حيث يتوقع أن تكون مواصفات الهاتف كالتالي:

الشاشة 6.81 بوصة – AMOLED بمعدل تحديث 120 هيرتز
المعالج Snapdragon 8 Gen 3
نظام التشغيل Android 14
وزن الجهاز 225 جرام
الكاميرا الخلفية 4 كاميرات، كاميرا 200 ميجا بيكسل و100 و50 و50 ميجا بيكسل، باختلاف في بعض الخصائص
الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل
البطارية 5000 ميللي أمبير وسحن سريع 150 وات
الذاكرة العشوائية 12 أو 16 جيجا بايت
السعة التخزينية 256 أو 512 أو 1000 جيجا بايت

هاتف Xiaomi 14 هاتف Xiaomi 14

سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra

ويتوقع أن يتم إصدار الهاتف الجديد من شاومي بسعر 1250 دولار تقريباً وسعر 38500 جنيه مصري، وسيتم إصدار الهاتف بمميزات كثيرة جداً أبرزها دعم الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس.

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عن الكاتب:
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أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

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