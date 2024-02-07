شاومي تحدد موعد إصدار هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 بمواصفات فريدة

أعلنت شركة شاومي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة عن موعد إصدار سلسلة جديدة من هواتفها وهي Xiaomi 14، وتستعد الشركة لإطلاق عدد من النسخ من هذا الإصدار بمواصفات فريدة، ويتميز الهاتف الجديد من شاومي بكاميرا عملاقة وبطارية قوية تدوم لفترة زمنية طويلة.

موعد الإعلان عن هاتف Xiaomi 14

وأشارت التقارير أن شركة شاومي ستعلن رسمياً عن الهاتف الجديد Xiaomi 14 نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يتم الإعلان يوم 25 فبراير 2024، كما يتوقع أن تصدر الشركة نسخة Xiaomi 14 ونسخة Xiaomi 14 Ultra في الأسواق، ومن الممكن أن يقتصر هاتف Xiaom 14 Pro على الأسواق الصينية فقط، وظهر الهاتف في الإعلان التشويقي بمواصفات ممتازة سنعرضها إليك خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

توقع العديد من خبراء التقنية مواصفات الهاتف الجديد من شاومي، حيث يتوقع أن تكون مواصفات الهاتف كالتالي:

الشاشة 6.81 بوصة – AMOLED بمعدل تحديث 120 هيرتز المعالج Snapdragon 8 Gen 3 نظام التشغيل Android 14 وزن الجهاز 225 جرام الكاميرا الخلفية 4 كاميرات، كاميرا 200 ميجا بيكسل و100 و50 و50 ميجا بيكسل، باختلاف في بعض الخصائص الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل البطارية 5000 ميللي أمبير وسحن سريع 150 وات الذاكرة العشوائية 12 أو 16 جيجا بايت السعة التخزينية 256 أو 512 أو 1000 جيجا بايت

سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra

ويتوقع أن يتم إصدار الهاتف الجديد من شاومي بسعر 1250 دولار تقريباً وسعر 38500 جنيه مصري، وسيتم إصدار الهاتف بمميزات كثيرة جداً أبرزها دعم الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس.