شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها Redmi Note 12 5G “بمعالج قوي وتصميم أنيق

كشفت شركة شاومي الرائدة في صناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية حول العالم عن أحدث هواتفها Xiaomi Redmi Note 12 5G، الذي يأتي بمواصفات خرافية وبمزايا قوية، ويدعم الهاتف شبكات اتصال 2G و 3G و 4G و 5G، ومن خلال إعجابنا بالهاتف سوف نوضح لكم أبرز وأهم المواصفات الذي يقدمها هاتف Redmi Note 12 5G من خلال هذا المقال.

أولاً مواصفات الشاشة:

نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.67 بوصة جودة الشاشة FHD+ دقة الشاشة 1080×2400 بكسل كثافة البكسلات 395 بكسل معدل التحديث 120 هرتز طبقة حماية Corning Gorilla Glass

العتاد الداخلي:

المعالج Snapdragon 4 Gen 1 المعالج الرسومي Adreno 619

جودة ودقة الكاميرات:

الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 16 ميجا بكسل الكاميرا الأولى تعمل بدقة 48 ميجا بكسل الكاميرا الثانية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل

البطارية والشحن:

حجم البطارية 5000 ملي أمبير الشحن السريع تدعم بقوة 33 واط قابلية الإزالة غير قابلة للإزالة نوع البطارية ليثيوم بوليمر

سعر الهاتف: