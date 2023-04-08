تقنية

شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا بأحدث هواتفها “Redmi Note 12 5G” بمعالج قوي وتصميم أنيق

مصطفى أحمد

كشفت شركة شاومي الرائدة في صناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية حول العالم عن أحدث هواتفها Xiaomi Redmi Note 12 5G، الذي يأتي بمواصفات خرافية وبمزايا قوية، ويدعم الهاتف شبكات اتصال 2G و 3G و 4G و 5G، ومن خلال إعجابنا بالهاتف سوف نوضح لكم أبرز وأهم المواصفات الذي يقدمها هاتف Redmi Note 12 5G من خلال هذا المقال.

شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها Redmi Note 12 5G "بمعالج قوي وتصميم أنيق

أولاً مواصفات الشاشة:

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نوع الشاشة AMOLED
حجم الشاشة 6.67 بوصة
جودة الشاشة FHD+
دقة الشاشة 1080×2400 بكسل
كثافة البكسلات 395 بكسل
معدل التحديث 120 هرتز
طبقة حماية Corning Gorilla Glass
شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها Redmi Note 12 5G "بمعالج قوي وتصميم أنيق
شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها Redmi Note 12 5G “بمعالج قوي وتصميم أنيق

العتاد الداخلي:

المعالج Snapdragon 4 Gen 1
المعالج الرسومي Adreno 619
شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها Redmi Note 12 5G "بمعالج قوي وتصميم أنيق
شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها Redmi Note 12 5G “بمعالج قوي وتصميم أنيق

جودة ودقة الكاميرات:

الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 16 ميجا بكسل
الكاميرا الأولى تعمل بدقة 48 ميجا بكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل
شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها Redmi Note 12 5G "بمعالج قوي وتصميم أنيق
شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها Redmi Note 12 5G “بمعالج قوي وتصميم أنيق

البطارية والشحن:

حجم البطارية 5000 ملي أمبير
الشحن السريع تدعم بقوة 33 واط
قابلية الإزالة غير قابلة للإزالة
نوع البطارية ليثيوم بوليمر
شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها Redmi Note 12 5G "بمعالج قوي وتصميم أنيق
شاومي تتصدر عالم التكنولوجيا.. بأحدث هواتفها Redmi Note 12 5G “بمعالج قوي وتصميم أنيق

سعر الهاتف:

سعة تخزين تبدأ من 4 جيجا رام مع مساحة تخزين تصل إلى 128 جيجا 270 يورو
سعة تخزين 64 أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام 204 يورو
سعر الهاتف في الأسواق العالمية 360 يورو

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مصطفى أحمد

الكاتب مهنة معتمدة بشكل كبير على الموهبة فليس كل من يستطيع الكتابة يقال انه كاتب ومع هذا يجب تدعيم هذه الموهبة بالدراسة والتعلم

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