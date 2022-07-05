“شاومي تتحدي آيفون”.. تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Xiaomi 12S Ultr الجديد

أصبحت شركة شاومي Xiaomi على أتم الإستعداد لإصدار سلسلة هواتف Xiaomi 12S قريبا، والتي سوف تشتمل على ثلاثة طرازات جديدة هما، Base 12S و12S Pro و12S Ultra، وتبعا لما ذكره موقع “gizmochina” التقني المتخصص أن شركة شاومي قد أصدرت ملصقا لطراز Xiaomi 12S Ultra، والذي يُظهر كاميرا قوية كبيرة تضم مستشعرات بصور متعددة، وفي السطور التالية نوضح مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Xiaomi 12S Ultr

يتميز الهاتف بوجود مكبر الأشعة تحت الحمراء IR blaster، ومكبر صوت Harmon Kardon، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ومنفذ شحن USB من النوع C.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع LTPO AMOLED ، بقياس 6.73 بوصة، بدقة QHD + ، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، وكثافة بكسلات 521 في البوصة.

يدعم الهاتف معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، مقترنا بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويأتي الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 67 وات، إلى جانب الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي من سوني IMX989، بدقة 50 ميجابكسل، ويشاع أنه سيقترن بعدسة بدقة 48 ميجابكسل بزاوية عريضة للغاية، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل، مزودة بتقريب بصري 5x، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على عدسة بدقة 20 ميجابكسل.