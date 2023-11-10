أطلقت شركة شاومي هاتف Redmi 13C المتميز، الذي يحمل العديد من المزايا والمواصفات التي تجعله يتصدر قائمة الهواتف الذكية لهذا العام، وينافس أشهر الماركات في سوق الهواتف، ويتوفر بثلاثة ألوان، هما الأسود والأزرق والأخضر ليناسب جميع الأذواق.

شاومي تتحدى غلاء الأسعار بـ Xiaomi Redmi 13C.. هاتف أنيق ومثالي

مواصفات Xiaomi Redmi 13C

يتميز هاتف شاومي بالآتي:

نوع الشاشة IPS LCD وحجمها 6.74 بوصة، معدل التحديث 90 هرتز، ودقتها 1600×720 بكسل.

درجة سطوع الشاشة 600 شمعة، وتتميز بميزة الوضع الليلي لحماية العين.

المعالجات والذاكرة والرامات

معالج الهاتف من نوع Media Tek Helio G85 وهو ثماني النواة، وتردده 2 جيجا هرتز

المعالج الرسومي من نوع Mali-G52 MC2.

الذاكرة الداخلية للهاتف 128، 256 جيجا بايت، والرامات له 6، 8 جيجا بايت.

نوع ذاكرة التخزين هو EMMC5.1 ونوع ذاكرة الرام LPDDR4X.

يدعم الهاتف وجود ذاكرة Micro SIM.

نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 13.

الكاميرات والتصوير

كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية سعتها 50+2+0.3 ميجا بكسل.

كاميرا الهاتف الأمامية دقتها 8 ميجا بكسل.

تتميز الكاميرا بتقنية HDR، خاصية أوتو فوكس، كشف الابتسامات، الوضع الليلي، بانوراما والمؤقت الذاتي.

يتوفر في الهاتف سماعات ستيريو خارجية.

به خاصية الواي فاي، البلوتوث، ويدعم ميزة GPS.

يتضمن الهاتف وجود منفذ USB-C.

الهاتف به خاصية التسارع، التقارب، مستشعر البصمة، الأمان بكلمة سر وبصمة الوجه.