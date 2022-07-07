شاومي تتحدى بأفضل هواتفها الحديثة Xiaomi 12S Pro المنافسة لهواتف سامسونج وهواوي
قامت شركة شاومي بإزاحة الستار عن أحد أهم وأفضل هواتفها الحديثة، والمنافسة لهواتف كبرى الشركات مثل سامسونج وهواوي، وهو هاتف Xiaomi 12S Pro وسوف يأتي الهاتف بمواصفات فائقة الدقة، ومن المحتمل أن يعمل الهاتف بمعالجين من الشركة التايوانية ميدياتك وكوالكوم الأمريكية، كما يتميز الهاتف بسرعة شحن جبارة، قادرة على شحن الهاتف خلال 19 دقيقة فقط.
عملاق شاومي الجديد Xiaomi 12S Pro
وأشارت بعض المواقع التقنية إلى أن هاتف Xiaomi 12S Pro سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والذي تنتجة الشركة الأمريكية كوالكوم، بينما ذكر رئيس شركة شاومي اتفيذي أن الهاتف سيعمل بمعالج Dimensity 9000 Plus، كما يعتقد أنه يوجد طرازين من هذا الهاتف، إحداهما سيعمل بمعالج من كوالكوم والآخر سيعمل بمعالج من ميدياتك التايوانية.
كما ظهر هاتف Xiaomi 12S Pro بطراز رقم 2206122SC ويعمل بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وطراز آخر برقم 2207122MC يعمل بمعالج Dimensity 9000 Plus، وحول مواصفات هاتف شاومي 12 إس برو فقد جاءت وفق ما يلي.
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|الشاشة من نوع
|AMOLED LTPO
|مقاس الشاشة
|6.73 بوصة
|جودة العرض
|Quad HD +
|معدل التحديث
|120 هرتز
|كثافة البيكسلات
|522 لكل بوصة
|معدل السطوع
|1500 شمعة في البوصة
|الكاميرات
|ثلاثية
|دقة الكاميرات الثلاثة
|50 ميجا بيكسل
|دقة الكاميرا الأمامية
|32 ميجا بيكسل
|البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة
|120 وات
هل من
عيد أضحى مبارك عليكم جميعا وكل عام وأنتم في أتم الصحة والعافية
اللهم اجعله عيد بركة وخير على كل أحبتي