تقنية

شاومي تتحدى بأفضل هواتفها الحديثة Xiaomi 12S Pro المنافسة لهواتف سامسونج وهواوي

سعيد شعبان

قامت شركة شاومي بإزاحة الستار عن أحد أهم وأفضل هواتفها الحديثة، والمنافسة لهواتف كبرى الشركات مثل سامسونج وهواوي، وهو هاتف Xiaomi 12S Pro وسوف يأتي الهاتف بمواصفات فائقة الدقة، ومن المحتمل أن يعمل الهاتف بمعالجين من الشركة التايوانية ميدياتك وكوالكوم الأمريكية، كما يتميز الهاتف بسرعة شحن جبارة، قادرة على شحن الهاتف خلال 19 دقيقة فقط.

Xiaomi 12S Pro

عملاق شاومي الجديد Xiaomi 12S Pro

وأشارت بعض المواقع التقنية إلى أن هاتف Xiaomi 12S Pro سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والذي تنتجة الشركة الأمريكية كوالكوم، بينما ذكر رئيس شركة شاومي اتفيذي أن الهاتف سيعمل بمعالج Dimensity 9000 Plus، كما يعتقد أنه يوجد طرازين من هذا الهاتف، إحداهما سيعمل بمعالج من كوالكوم والآخر سيعمل بمعالج من ميدياتك التايوانية.

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كما ظهر هاتف Xiaomi 12S Pro بطراز رقم 2206122SC ويعمل بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وطراز آخر برقم 2207122MC يعمل بمعالج Dimensity 9000 Plus، وحول مواصفات هاتف شاومي 12 إس برو فقد جاءت وفق ما يلي.

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الشاشة من نوع AMOLED LTPO
مقاس الشاشة 6.73 بوصة
جودة العرض Quad HD +
معدل التحديث 120 هرتز
كثافة البيكسلات 522 لكل بوصة
معدل السطوع 1500 شمعة في البوصة
الكاميرات ثلاثية
دقة الكاميرات الثلاثة 50 ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل
البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات
سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    هل من

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  2. ألفت أدهم يقول

    عيد أضحى مبارك عليكم جميعا وكل عام وأنتم في أتم الصحة والعافية
    اللهم اجعله عيد بركة وخير على كل أحبتي

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