شاومي تتحدى بأفضل هواتفها الحديثة Xiaomi 12S Pro المنافسة لهواتف سامسونج وهواوي

قامت شركة شاومي بإزاحة الستار عن أحد أهم وأفضل هواتفها الحديثة، والمنافسة لهواتف كبرى الشركات مثل سامسونج وهواوي، وهو هاتف Xiaomi 12S Pro وسوف يأتي الهاتف بمواصفات فائقة الدقة، ومن المحتمل أن يعمل الهاتف بمعالجين من الشركة التايوانية ميدياتك وكوالكوم الأمريكية، كما يتميز الهاتف بسرعة شحن جبارة، قادرة على شحن الهاتف خلال 19 دقيقة فقط.

عملاق شاومي الجديد Xiaomi 12S Pro

وأشارت بعض المواقع التقنية إلى أن هاتف Xiaomi 12S Pro سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والذي تنتجة الشركة الأمريكية كوالكوم، بينما ذكر رئيس شركة شاومي اتفيذي أن الهاتف سيعمل بمعالج Dimensity 9000 Plus، كما يعتقد أنه يوجد طرازين من هذا الهاتف، إحداهما سيعمل بمعالج من كوالكوم والآخر سيعمل بمعالج من ميدياتك التايوانية.

كما ظهر هاتف Xiaomi 12S Pro بطراز رقم 2206122SC ويعمل بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وطراز آخر برقم 2207122MC يعمل بمعالج Dimensity 9000 Plus، وحول مواصفات هاتف شاومي 12 إس برو فقد جاءت وفق ما يلي.

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