تقنية

شاومي تتجهز لإطلاق سلسلتها الفخمة Xiaomi 13 بتصميم رائع ومواصفات فائقة الدقة

إسلام عوض

تقوم الشركة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية بالتجهيز الآن لإطلاق أحدث سلاسلها المعرفة باسم Xiaomi 13، وسوف يكون تصميم هواتف تلك السلسلة متميزة، حيث سيأتي الهيكل من مادة السيراميك، وبحسب ما ورد من أحدث تسريبات حول سلسلة هواتف شاومي 13 فإن شركة BYD سوف تقوم بتصنيع هيكل الهاتف من مادة السيراميك.

Xiaomi 13

سلسلة Xiaomi 13

وكانت شركة شاومي قد صممت هواتفها السابقة والتي كانت من الفئة العالية، من الخزف، وكان هاتفي MIX 4 و MIX Fold قد جاءا بهيكل من السيراميك الخزفي، والذي أعطى للهواتف الشكل الرائع والمتميز، هذا بالإضافة إلى وزنه الخفيف.

Xiaomi 13 سلسلة رائدة جديدة من شاومي بتقنيات ثورية وتسريبات تكشف مواصفاتها وموعد إطلاقها

شاومي تخطط لإطلاق سلسلة Xiaomi 13 الرائدة بمعالجات قوية وبطارية فائقة السرعة

ووفق التسريبات المتاحة حتى الآن حول سلسلة Xiaomi 13 فإنه من المتوقع أن تنطلق نهاية العام الحالي وبالتحديد في نوفمبر المقبل، وسوف تأتي بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2، وستأتي السلسلة مكونة من أكثر من هاتف، أبرزهم النسخة العادية ونسخة برو.

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كما أشارت التسريبات إلى أن الصور المنتشرة لهواتف شاومي 13 ما هي إلا صور تقريبية لشكل الهواتف، وما زلنا في انتظار الشكل النهائي للهواتف، وهل سيكون ظهر الهواتف من السيراميك الخزفي أم أن شاومي ستتخلى عن هذا الأمر، وقريباً سوف تظهر المواصفات الرسمية لسلسلة هواتف شاومي المرتقبة.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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تعليق 1
  1. وَضُاحُ الُْعقًبّيَ يقول

    مٌاُهوَ ُهذَا

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