شاومي بتنافس الكل.. مواصفات هاتف POCO C40 الجديد

أطلقت شركة شاومي أيقونة جديدة من ضمن هواتفها الرخيصة من سلسلة Poco، وهذا الهاتف يصدر تحت اسم POCO C40 وهو من المتوقع إصداره يوم 16 يونيو القادم، بحيث أن الهاتف يضم مجموعة كبيرة من المميزات التي يطلق بها الهاتف مع سعره الرخيص، وصرحت الشركة عن المواصفات المتوفرة في الهاتف.

مواصفات هاتف POCO C40

تم تصميم الهاتف بمجموعة كبيرة من المواصفات المميزة، وجاءت المواصفات كالتالي:

• الهاتف مصمم بشاشة من نوع LCD.

• مقاس الشاشة 6.7 بوصة، ويبلغ جودة العرض HD.

• يقوم بدعم معدل تحديث قياسي بحجم 90 هرتز.

• يحتوي على مستشعر بصمة موجود تحت الشاشة.

• الكاميرا الأمامية تكون عبارة عن قطرة ماء موجودة في أعلى الكاميرا الأمامية.

• يحتوي هاتف POCO C40 على كاميرا خلفية ذات أبعاد ثلاثية مع مستشعر IMX686 من سوني، وتصل دقته ل 48ميجا بكسل.

• كاميرا خلفية تصل دقتها 8 ميجا بكسل، مع مستشعر بعمق تصل دقتها ل 2 ميجا بكسل.

• دقة الكاميرا الأمامية تصل ل 16 ميجا بكسل.

مميزات هاتف POCO C40

تم توفير مجموعة من المميزات في الهاتف الجديد، وجاءت تلك المميزات كالتالي:

• الهاتف مصمم بمعالج Snapdragon870 وهو مميز من شركة كوالكوم العملاقة.

• الهاتف يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات، وهو ما يميز الهاتف.

• ذاكرة الوصول العشوائي تصل ل 6و8 جيجا بايت رام لهاتف POCO C40.

• تصل مساحة ذاكرة التخزين الداخلية ل 128 جيجا بايت.