شاومى تتحدى الجميع رسمياً.. تعرف على سعر ومواصفات ساعة شاومي Watch S1

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، بجانب الإعلان عن سلسلة هواتفها الـ 12، عن ساعة ذكية جديدة تسمى Watch S1، والتي تمتاز بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، زودت شاومي ساعتها الذكية الجديدة Xiaomi Watch S1، بشاشة من نوع AMOLED، تبلغ قياسها 1.43 بوصة، محمية بطبقة مصنوعة من كريستال الياقوت.

مواصفات ساعة Watch S1

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وتمتاز ساعة شاومي Xiaomi Watch S1، بدعم أكثر من 117 أوضاع مختلفة للتمارين الرياضية، كما تدعم مقاومة الماء بمعايير 5ATM، وتقنية NFC للدفع، بالإضافة إلى ميكروفون ومكبر صوتي لإجراء المكالمات الصوتية عبر الساعة الذكية.

وتشتمل ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 الذكية، بمستشعرات لقياس معدل نبضات القلب وتشبع الأكسجين في الدم وقياس ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

وتحتوي ساعة Watch S1، على بطارية بقدرة 470 مللي أمبير، ووفقا لـ شاومي تستمر الساعة الذكية بعمر شحن يصل إلى 12 يوما، وستتوفر الساعة الذكية مقابل سعر 165 دولار (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري)، مع إصدار خاص بتصميم جلدي مقتبل سعر حوالى 175 دولار (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري).

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