شاهد لأول مرة صور هاتف iPhone 13 Pro max الجديد أحدث إصدارات شركة ايفون وتعرف على مواصفاته وسعره

مع إطلاق الإصدار الجديد لشركة آيفون يتوارد إلى الأذهان السؤال الأكثر أهمية وهو سعر ومواصفات هاتف آيفون 13 برو max الجديد لا شك أن هواتف آيفون قد شغلت حيز مهول في عالم الهواتف المحمولة لما لها من مميزات وقدرات تسهل على مستخدميها وتوفر لهم العديد والعديد من الوقت لما لها من مواصفات ممتازة.

أهم مميزات هاتف آيفون 13 برو max الجديد

سوف نقدم لكن أهم مميزات هاتف آيفون 13 برو maxالجديد هي:

يمتلك هاتف آيفون 13 برو max الجديد العديد من المميزات الجديدة التي تسهل علي مستخدميها الكثير والكثير حيث أن: الكاميرا: تكون خلفية رباعية 12+12+12+ToF وتبلغ الكاميرا الأمامية 12+SL3D، أما عن الشاشة فتبلغ 6.7 أنش وتبلغ دقتها 2778 x 1284 وتمتلك بها ثقب صغير.

أما عن الرام فتمتلك 8 جيجا رام بذاكرة تخزين 128/256/512.

نظام تشغيل هاتف آيفون 13 برو max.

نظام التشغيل فهو IOS 15 وتبلغ البطارية 4352 مللي أمبير.

ونتطرق بعدها لأهم سؤال وهو مواصفات المعالج الخاص بهاتف آيفون 13 برو maxالجديد حيث أن المعالج الخاص به هو Apple A15 bionic كما أنه سداسي النواة بتكنولوجيا 5 نانو.

مواصفات عن هاتف آيفون 13 برو max الجديد

يدعم خاصية NFC للاتصال القريب ويتم الإعلان عنه يوم 14 سبتمبر لعام 2021 ويتم إصداره مع أبعاد 160.8 للطول وبعرض 78.1 وبسمك 7.7 ملم ويزن 240.

أما عن خامات الصنع تكون بواجهة زجاجية من زجاج الغوريلا و الظهر من الزجاج مع خام السلستين المضاد للصدأ.

كما يدعم إدخال شريحتين واحده بخاصية النانو والأخرى من نوع eSIM.

كما يدعم الجيل الثاني 2G والثالث 3G و الرابع 4G و الخامس 5G.

سعر هاتف آيفون 13 برو max الجديد

يتميز سعر ومواصفات هاتف آيفون 13 برو max الجديد أن سعره مناسب لإمكاناته ومواصفاته مغرية خاصة لعشاق الآيفون, كما يتميز بمقاومة للماء والتراب حتى 6 أمتار لفترة ثلاثين دقيقة معتمدة من شهادة IP68 ويدعم الخدمات المقدمة من كلا من visa and master card، و سعر هاتف آيفون 13 برو max الجديد كما يلي: