شاهد سعر ومواصفات هاتف Oppo K9 Pro الجديد بمميزات خيالية وموعد طرحه في الأسواق

أعلنت شركة OPPO الصينية منذ أيام قليلة عبر موقعها الخاصة بها عن أجدد هواتفها المحمول هاتف Oppo K9 Pro من خلال الإعلان الترويجي وبعض الملصقات الدعائية للهاتف، كما أعلنت عن موعد إصدار الهاتف في جميع منافذ البيع وهو أول شهر أكتوبر، ومنذ أن تم الإعلان والجميع يتساءل عن مواصفاته وسعره حيث ان الهاتف يتميز بكاميرا ثلاثية الأبعاد و شاشة عالية الجودة، كما أن شركة OPPO من أهم وأكبر الشركات العالمية التي تهتم بكفائة وجودة هواتفها كما أكد الوكلاء أن الهاتف يضم كافة التقنيات والتحديثات التي تجعله منافس قوي مقارنة مع سعره الخيالي.

مواصفات هاتف Oppo K9 Pro الجديد

يضم هاتف Oppo K9 Pro الجديد مجموعة كبيرة من المواصفات القياسية الحديثة الذي يبحث عنها الجميع من حيث التصميم الخارجي أو الداخلي للهاتف، وسوف نقدم لكم أهم مواصفات الهاتف وهي:

يبلغ وزن الهاتف 180 جرام، والتصميم الخارجي للهاتف انيق مصنوع من البلاستيك اللامع.

شاشة هاتف Oppo K9 Pro الجديد من نوع AMOLED عالية الجودة، بحجم 6.43 بوصة، بكثافة 409 بيكسل لكل بوصة.

يدعم نظام تشغيل الاندرويد 11.

كما أن الهاتف بنسختين الأولى 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام، والنسخة الثانية 256 جيجا بايت و 12 جيجا رام.

الهاتف به كاميرا واحدة أمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

ويضم 3 كاميرا خلفية الأولى 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7، الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع ماكرو.

يتميز هاتف Oppo K9 Pro الجديد بأنه يحتوي على كافة التقنيات الحديثة الواي فاي، NFC.

بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع تصل قوتها 60 وات.

كما يتوفر هاتف Oppo K9 Pro الجديد لونين فقط الأسود والأزرق.

موعد طرح هاتف Oppo K9 Pro الجديد وسعره في الأسواق

الموعد الرسمي الذي حددته شركة OPPO الصينية لطرح هاتف Oppo K9 Pro هو بداية شهر أكتوبر الجاري، على أن يتراوح سعر النسخة 128 جيجا الأسعار التالية: