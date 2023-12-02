شاهد بالصور| التسريبات الأولى لهاتف iPhone 16 Pro تُظهر تغييرات جوهرية في سلسلة هواتف أبل المقبلة

بالرغم من أن سلسلة هواتف شركة أبل الأمريكية آيفون 15 لم يمر على إطلاقها إلا شهور قليلة، إلا أن التسريبات بدأت تتوالي عن هاتف iPhone 16 Pro المزمع طرحه في شهر سبتمبر من العام المقبل 2024، وبدأت تلك التسريبات بتسريب لصور ومواصفات بطارية هاتف آيفون 16 برو.

شاهد بالصور| التسريبات الأولى لهاتف iPhone 16 Pro تُظهر تغييرات جوهرية في سلسلة هواتف أبل المقبلة

تسريبات هاتف iPhone 16 Pro

ووفق الصور المسربة لبطارية هاتف iPhone 16 Pro فإن البطارية سوف تضمن إعادة تبريد شاملة وتغيير كامل في هيكلها وتصميمها، وسوف يتم تغطية البطارية بدعامة معدنية مصقولة والتي ستساعد على عملية التبريد.

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كما أظهرت المعلومات المكتوبة على صور البطارية المسربة، أنها سوف تأتي من نوع “لي آيون” وستكون بسعة 3355 مللي أمبير وقدرتها 13.02 وات في الساعة، وتقوم شركة ديساي الصينية بتصنيعها.