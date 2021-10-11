شاهد اجدد هواتف شركة فيفو vivo iQOO Neo 6 بمواصفات خيالية وبسعر جبار

أصبحت شركة فيفو Vivo من أهم الشركات العالمية المتخصصة في صنع الهواتف الذكية، وهذا بعد نجاحها الكبير في أولى اصدارتها عام 2009م لهذا أصبحت من أهم الشركات الصينية التي تنافس أقوى الشركات العالمية، ويؤكد الوكلاء أن شركة فيفو ستقدم أقوى هواتفها الذكية وهو هاتف vivo iQOO Neo 6 هذا الهاتف الذي يتمتع بمواصفات قياسية غير مسبوقة من حيث البطارية التي تصل قوتها 4400 ملي امبير، سعره الخيالي الذي يناسب جميع الفئات وبالأخص الفئات المتوسطة لذلك حرصنا على تقديم جميع المعلومات المتعلقة بهذا الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف vivo iQOO Neo 6 الجديد

الآن سنقدم لكم مواصفات هاتف vivo iQOO Neo 6 الجديد وهي:

جسم الهاتف يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق حيث يصل وزن الهاتف 195 جرام، طوله 163.3، العرض 76.4، السمك 8.4 ملم. الشاشة من نوع OLED، تصل دقتها 1080×2400 بكسل، بوصة 6.62، معدل التحديث 120 هرتز. نظام التشغيل الأندوريد 11، المستخدم OriginOS.

البطارية 4400 ملي امبير، شحن سريع بقوة 66W. شريحة الإتصال يدعم شريحتين اتصال نوع نانو سيم، يدعم كافة الاجبال 2G, 3G, 4G, 5G. نظام المعالجة كوالكوم SM 8350 سناب دراغون 888

الذاكرة العشوائية يتوفر بنسختين 8 جيجا بايت، 12 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت. التقنيات يدعم كافة التقنيات الحديثة الواي فاي، البلوتوث، GPS.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.0. الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية، الأولى 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، والثانية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، والثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4. الفيديو عالي الدقة 1080 بكسل.

سعر هاتف vivo iQOO Neo 6 الجديد

حتى الآن لم تحدد الشركة موعد طرح الهاتف في الأسواق و سوف توفر باللون عديدة الازرق، الأسود، الأبيض، الفضي، ولكن يؤكد الوكلاء أن سعر هاتف vivo iQOO Neo 6 سيكون على النحو التالي:

سعره في الأسواق العالمية 380 دولار أمريكي.

في المملكة العربية السعودية 1429 ريال سعودي.

سعره في دولة الإمارات 1399 درهم.

ما يعادل في جمهورية مصر العربية السعودية 5999 جنية مصري.

وبعد أن اطلعنا على مواصفات وسعر هاتف vivo iQOO Neo 6 تأكدنا أن هذا الهاتف سيكون من اقوى هواتف العام 2021.