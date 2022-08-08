“شاهدها الآن”.. تردد قناة روتانا خليجية Rotana Khalejia الجديد 2022 نايل وعرب سات

يبحث العديد من متابعي القنوات الخليجية عن تردد قناة روتانا خليجية الجديد وذلك لمتابعة جميع المسلسلات والأفلام الخليجية والتي تتميز بطابع أسري جميل، حيث تحتوي القناة على العديد من الأفلام والبرامج الترفيهية التي يمكن مشاهدتها من جميع أفراد الأسرة ولا تقتصر على فئة معينة، وتقدم القناة محتوى يناسب جميع الأعمار وهذا ما يجعلها مميزة لدى محبي الدراما الخليجية.

وتعد قناة روتانا خليجية من القنوات السعودية التي انتشرت بشكل كبير وملحوظ داخل الدول العربية، وقد تم تأسيس هذه القناة في البداية لتكون قناة غنائية ولكن مع الأهتمام بها وبجميع المحتويات أصبحت تقدم الكثير من الأشياء المختلفة، وتتميز روتانا خليجية منذ بدايتها في دول الوطن العربي بالعديد من المميزات منها أنها تعمل بجودة عالية بتقنية HD، تعمل على توصيل رسالة هامة لجميع متابعيها في كل مكان.

تردد قناة روتانا خليجية نايل سات 2022

التردد: 11295.

الاستقطاب : افقي.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ٣/4.

تردد روتانا خليجية علي العرب سات 2022

التردد: 12341.

الاستقطاب: افقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.