تقنية

شاحن ايفون 14 الجديد .. تسريبات تؤكد دعم شحن بقوة 30 واط مع سلسلة iPhone 14 Pro القادمة من أبل

مي صالح

وفق موقع gsmarena التقني فقد أظهرت التسريب على أن هاتف iPhone 14 Pro من أبل من المقرر أن يدعم شاحن بقوة 30 واط، وقد توقع سابقًا المحلل Ming-Chi Kuo أن شركة Apple تقدم شاحنًا بقوة تبلغ 30 واط من GaN هذا العام، وعلى الجانب الآخر فقد أفاد DuanRui أن هناك إحدى العلامات التجارية تقوم بإرسال شواحن جديدة بقوة 30 واط إلى منافذ الوسائط لشركة أبل للاختبار مع سلسلة أبل القادمة ايفون iPhone 14 Pro، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل.

iPhone 14 Pro شاحن 30 واط

شاحن بقوة 30 وات مع iPhone 14 Pro

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موعد نزول ايفون 14 iphone 14 pro max

  • أيضًا فقد أوضحت تسريبات أخرى أن كل من هاتفي 14 Pro و 14 Pro Max سوف يتم الشحن لهم عند 30 وات بالقرب من وصول الشحن إلى 0%، وقبل انخفاض الشحن إلى 27-25W
  • وتجدر الإشارة إلى أن أيفون 13 Pro و 13 Pro Max الحاليين عند 23W و 27W
  • هذا وتقوم شركة أبل فعلًا ببيع عدد من أجهوة الشحن من النوع GaN منها وحدة الطاقة 140 وات لمنتجها الجديد MacBook Pro مقاس 16 بوصة، بالإضافة إلى أهزة الشحن المزدوجة التي تم إطلاقها مع M2 MacBook Air الجديد.
  • حيث أن المنتجات السابق ذكرها تقوم باستخدام كبلات USB C-to-C، على عكس جيل iPhone 14 الذي يستخدم الإضاءة.

ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن تفاصيل الشاحن وموعد الإطلاق رسميًا خلال المؤتمر السنوي لشركة أبل الذي يتم عقده بعد أيام قليلة في السابع من سبتمبر / أيلول 2022.

شاحن Apple 30W GaN

  • وقد أشار موقع gsmarena إلى أنه شبه مؤكد أن شاحن Apple 30W GaN سوف لا يتم تضمينه مع هواتفه iPhone 14 Pro و 14 Pro Max، ومن المتوقع أن تكون عملية شرائه منفصلة.
  • كما أن شاحن الطرف الثالث من المقرر أن يأتي مع كابل USB-C للإضاءة.
مي صالح

كاتبة مقالات بحثية وإخبارية، أعمل في مجال الكتابة منذ عام 2011 حتى الآن، مهندسة ميكانيكا وأحب القراءة والرسم وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات.


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