شاحن ايفون 14 الجديد .. تسريبات تؤكد دعم شحن بقوة 30 واط مع سلسلة iPhone 14 Pro القادمة من أبل

وفق موقع gsmarena التقني فقد أظهرت التسريب على أن هاتف iPhone 14 Pro من أبل من المقرر أن يدعم شاحن بقوة 30 واط، وقد توقع سابقًا المحلل Ming-Chi Kuo أن شركة Apple تقدم شاحنًا بقوة تبلغ 30 واط من GaN هذا العام، وعلى الجانب الآخر فقد أفاد DuanRui أن هناك إحدى العلامات التجارية تقوم بإرسال شواحن جديدة بقوة 30 واط إلى منافذ الوسائط لشركة أبل للاختبار مع سلسلة أبل القادمة ايفون iPhone 14 Pro، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل.

شاحن بقوة 30 وات مع iPhone 14 Pro

أيضًا فقد أوضحت تسريبات أخرى أن كل من هاتفي 14 Pro و 14 Pro Max سوف يتم الشحن لهم عند 30 وات بالقرب من وصول الشحن إلى 0%، وقبل انخفاض الشحن إلى 27-25W

وتجدر الإشارة إلى أن أيفون 13 Pro و 13 Pro Max الحاليين عند 23W و 27W

هذا وتقوم شركة أبل فعلًا ببيع عدد من أجهوة الشحن من النوع GaN منها وحدة الطاقة 140 وات لمنتجها الجديد MacBook Pro مقاس 16 بوصة، بالإضافة إلى أهزة الشحن المزدوجة التي تم إطلاقها مع M2 MacBook Air الجديد.

حيث أن المنتجات السابق ذكرها تقوم باستخدام كبلات USB C-to-C، على عكس جيل iPhone 14 الذي يستخدم الإضاءة.

ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن تفاصيل الشاحن وموعد الإطلاق رسميًا خلال المؤتمر السنوي لشركة أبل الذي يتم عقده بعد أيام قليلة في السابع من سبتمبر / أيلول 2022.

شاحن Apple 30W GaN