سيجنال يعزز الخصوصية: إخفاء أرقام الهواتف قريباً

يقترب تطبيق المراسلة الشهير سيجنال، المعروف بتشفيره من طرف إلى طرف، من تحقيق خطوة كبيرة نحو تعزيز خصوصية مستخدميه، حيث يعمل حاليًا على اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين باستخدام أسماء مستخدمين فقط للتواصل بدلاً من الحاجة لمشاركة أرقام هواتفهم.

هذه الميزة، التي طال انتظارها، تعد تغييرًا كبيرًا في كيفية استخدام التطبيق، حيث كان الاعتماد حتى الآن على رقم الهاتف كأساس لإنشاء الحساب والتواصل.

يتبع سيجنال بذلك خطى منصات مراسلة أخرى مثل تيليجرام وWire، التي توفر هذه الميزة منذ سنوات، ولكنه يستغرق وقتًا أطول لتطبيق هذه الخاصية الهامة في مجال الخصوصية.

على الرغم من تأخره، يحافظ سيجنال على سمعته القوية في مجال الأمان والخصوصية.

في هذه المرحلة، يدعو سيجنال مجتمعه للمشاركة في الاختبارات العلنية للميزة الجديدة، وذلك بعد جولات من الاختبارات الداخلية الناجحة.

يُطلب من المستخدمين المشاركين تنزيل نسخة اختبارية من التطبيق، ومن ثم القيام بإجراءات مثل إنشاء أسماء المستخدمين، تعديل إعدادات الخصوصية لأرقام الهواتف، ودعوة الأشخاص إلى المجموعات باستخدام أسماء المستخدمين أو أرقام الهواتف.

يُشير هذا التطور إلى تحرك سيجنال نحو تقديم خيارات خصوصية أكثر تنوعًا لمستخدميه، مما يمكنهم من التواصل بأمان دون الحاجة لمشاركة بيانات شخصية حساسة مثل رقم الهاتف.

تزايد الوعي بأهمية الخصوصية الرقمية

هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، حيث تزايد الوعي بأهمية الخصوصية الرقمية وتحسين أمان البيانات الشخصية.

على الرغم من التحديات التقنية التي قد يواجهها المستخدمون أثناء الاختبارات الأولية، يرحب سيجنال بكافة الملاحظات لتحسين التجربة.

وتعد هذه الميزة الجديدة خطوة إيجابية نحو تعزيز الخصوصية والأمان للمستخدمين، خاصة وأن أرقام الهواتف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية الشخصية وغالبًا ما تكون مرتبطة بحسابات أخرى، مما يجعلها هدفًا محتملاً للمتسللين ولصوص الهوية.