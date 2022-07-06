سياسات جديدة من يوتيوب لوقف الرسائل غير المرغوب فيها لانتحال الهوية

شهد خلال الفترة الأخيرة موقع يوتيوب نصيباً معقولاً من الأوقات العصيبة بسبب مراسلي الرسائل الغير مرغوب فيها، حيث قامت مجموعة من المبدعين الكبار مثل MKBHD و Jacksepticeye في وقت سابق من العام الحالي، بإنشاء مقاطع فيديو تُظهر المطبوعات الرقمية التي لا تنتهي لمراسلي البريد العشوائي الذين يعملون على تسخين قنواتهم.

يوتيوب يُصدر سياسات جديدة

حيث قام مرسلو البريد العشوائي في الرد على المعلقين الآخرين، وتقديم العديد من الهدايا المزيفة والرسائل الاحتيالية الأخرى، وبالتالي تم إغراق التطبيق في عدد كبير من الشكاوى، لذا أعلن التطبيق عن بعض التغييرات الجديدة من أجل التخلص من تلك المشكلة.

حرص تطبيق يوتيوب على إصدار ثلاث سياسات جديدة في محاولة جادة منه لمعالجة هذا الأمر الهام الذي تسبب في الكثير من المشاكل للمستخدمين على التطبيق، ومن تلك السياسات ما يلي:

أولاً: لم تعد القنوات الموجودة في التطبيق على النظام الأساسي في التطبيق قادرة على إخفاء عدد المشتركين، وهي من السياسات الرائعة حيث أن تلك الخطوة يتبعها مرسلو البريد العشوائي من أجل المساعدة في التمويه على أنفسهم، حيث أن التحقق من عدد المشتركين في القناة يُساعد في التحقق من هويتهم ( Big Name Content Creator X).

ثانياً: وضع التطبيق حداً لنوع وتكرار الأحرف الخاصة التي يمكن لاسم القناة اعتمادها، حيث يستخدم مرسلو الرسائل الغير مرغوب فيها أحرف خاصة من أجل تكوين أسماء مألوفة لجعل القناة تبدو مشروعة، في محاولة منها لتقليد حساب يوتيوب الرسمي، وذلك من خلال تقليل تكرار استخدام تلك الأحرف الخاصة، كما يتم أيضاً تقليل الخيارات المتاحة لهم من أجل القيام بذلك.

ثالثاً: يعمل التطبيق على توسيع نطاق الوصول إلى إعدادات الإشراف على التعليقات المحسنة، حيث أشارت تقارير سابقة أن تلك الإعدادات كانت في مرحلة الاختبار، حيث أشارت الشركة أنه يمكن لمنشئي المحتوى تبديل لإعداد زيادة الصرامة بأدوات الإشراف بالتطبيق عبر “معلفة للمراجعة”، مما يؤدي إلى تقليل تكرار التعليقات غير المرغوب فيها.

وعلى الرغم من أن تلك السياسات الجديدة التي طرحها لتطبيق عبرة عن عدد صغير فغنه سوف يحدث تغيراً صغيراً نسبياً، وهنا يجب الإشارة إلى أن التطبيق يدرك جهود منشئي المحتوى، وأنه لا يزال يعمل على تحسين تلك المشكلة.