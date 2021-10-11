مظهر كلاسيكي وأداء عصري .. تعرف على سعر ومواصفات سيارة فولكس فاجن أرتيون

لقد تم الإعلان عن السيارة الألمانية الجديدة فولكس فاجن أرتيون الذي تتميز بمظهر كلاسيكي، مع تصميم الخارجي وداخلي أنيق جدا، ويتوفر في السيارة أفضل التقنيات التي تُسهل القيادة، حيث متوفر بالسيارة ميزة مساعدة السائق الذي تقوم بتوصيلك بكل سهولة، وتقوم هذه الميزة بعدة مهمات ومنها: التنبيه عند حركة المرور، والتحكم في سرعة السيارة، والمساعدة أثناء الطوارئ وغيرها من المميزات، سنوفر في هذا المقال سعر وجميع مواصفات السيارة فتعرف إذا كانت تستحق الشراء أم لا.

فولكس فاجن أرتيون

سيارة volkswagen arteon متوفر بها تطبيق للجوال لكى تتمكن من التحكم في سيارتك في جميع الأوقات بكل سهولة، ومن مواصفات السيارة:

نوع محرك السيارة: 2.0 لتر، و4 أسطوانات في الخط.

نسبة ضغط المحرك: 9.3

قوة المحرك: 268 حصان.

تصميم محرك السيارة: حاجز الأسطوانة مصنوع من الحديد الزهر، والأسطوانة من الألومنيوم.

خزان الوقود يتحمل حتى: 18.2 لتر

السيارة تسع حتى 5 أفراد للجلوس.

فرامل اليد تكون: مكابح انتظار إلكترونية.

تحتوي السيارة على نظام تثبيت السرعة، ونظام منع أنغلاق المكابح.

عجل السيارة من ألمنيوم 18 بوصة.

دائرة أنعطاف السيارة: 39.

معامل سحب السيارة: 0.29

مميزات سيارة vw arteon

بجانب مظهر السيارة الرائع يوجد شاشة ملونة 8 بوصة تعمل باللمس، يمكنك من خللها تشغيل الراديو، أو تشغيل الـ GPS، أو الرد على الهاتف أو تشغيل الأغاني، وغيرها من المهام التي يمكنك تشغلها بمجرد ضغطة زر.

متوفر في السيارة شحن لاسلكي متوافق مع جميع الهواتف.

متوفر مساعد السائق الذكي: حيث يمكن المساعدة في الركن، والتحكم في مسافة الركن، وعرض المنطقة، وغيرها من المميزات، ولكن أحذر: هذه الميزة ليست بديلا عن القيادة اليقظة، هذه مجرد وسيلة لمساعدتك في السواقة.

مقاعد الداخلية للسيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

التصميم الخارجي للسيارة رياضي.

متوفر بالسيارة نظام قفل السيارة عن بعد.

متوفر في السيارة الكثير من أنظمة الأمانية: للحفاظ على حياه السائق والركاب عند حدوث الحوادث.

متوفر من السيارة 5 ألوان مختلفو وهما: أسود، وابيض ناصع، ورمادي، و فضي، وأحمر.

سعر سيارة فولكس فاجن أرتيون