سيارات الدفع الرباعي الفائقة الصلابة الأفضل في العالم للطرق الصحراوية

سيارات الدفع الرباعي هي الأفضل على الإطلاق في مواقع العمل والطرق الصحراوية والجبلية، لذا يفضل اقتنائها المهندسين وعمال الشركات وأصحاب المهن في المناطق الصحراوية والمرتفعات وذلك لما فيها من إمكانات وضخامة العجلات والأبواب المصفحة وهيكلها المتميز وقوة موتور وإمكانات دفع رباعي، وفرامل اتوماتكية للمنحضرات، وسنستعرض أهم تلك السيارات ومواصفاتها والتي تحمل دقة في التصنيع وروعة في التصميم.

تويوتا لاند كروز

تويوتا لاند كروز أجمل سيارات الدفع الرباعي، والتي تتميز بروعة التصميم ودقة في التفاصيل وشكل مبهر، فهي تحتوي على محرك ديزل رباعي الدفع، سعة داخلية، ومنها السيارة تويوتا لاندكروز 3.5 لتر ذو فتحة السقف ثلاثية الأبعاد وتحتوي على شاحن توربيني 50 حصان بعزم دوران عالي 120 نيوتن متر.

تويوتا لاند كروز GXR2

تويوتا لاند كروز GXR2 ذو 409 حصان ولها عزم دورات 650 نيوتن متر، وبها أيضا خاصية التحكم اليدوية توربو مزدوجة القوة، وبها 10 سرعات للنقل ومنها فئة أخرى 700 نيوتن متر مع التحرك اليدوي والاتوماتيكي أيضا.

سيارة الدفع الرباعي بي أم دبليو ×6

سيارة بي إم دبليو ×6 أهم سيارات الدفع الرباعي عند أصحاب الذوق الرفيع،لتميز شكلها ذو السقف المنحدر قليلاً ذو المظهر الرياضي فائق الجودة، بها خيارات متعددة للمحرك فمنها 335 حصان وأهم ما يميز تلك الفئة أن بها 6 أسطوانات ومحرك V8 بقوة 617 حصان، عملية في الصحاري والمرتفعات قادرة على المعالجة، طولها حوالي 4935 مم، ولها الكثير من الألوان مثل الأزرق الميتالك والأبيض والأسود المط والامع والأحمر الميتالك والبني الامع، والفئة ذو المحرك v8 بها سماعات مكبرة استريو وشحن لاسلكي ومكيف هواء عالي الجودة يتحمل حر الصحراء، وعادم M SPORT وبلوتوث وشاشة تعمل باللمس وخمس مخارج USB وفتحت سقف بانوراما وبها كاميرات رؤية خلفية، وجهاز استشعار أمامي للتحذير من الاصطدام وفرامل أتوماتيكية تلقائية لأوقات الطوارئ، فهي رقم جما وروعة شكلها تميزت بدقة التصميم.

سيارات الدفع الرباعي جيب رانجلر

سيارات الجيب لانجلر ذو المحرك 3.6 لتر والتي تحمل 6 أسطوانات V6، بمولد طاقة 285 حصان، ولها 8 سرعات ذو وضع ثبات وسرعة عالية 6.8 لكل 100 كيلومتر في الثانية، وبها وسائد هوائية AIR BAGS، وفرامل مانعة للانزلاق في المرتفعات والمنحدرات، وتقنية LED، وشكل ضخم مرتفعة من الخلف بإطار ذو الخمس اضلع وعجلات يصل قياسها إلى 33 بوصة وأجنط سبع أضلع معدنية.