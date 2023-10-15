سوني تكشف عن سماعاتها الجديدة Inzone Buds: صوت مكاني وتجربة لا مثيل لها

بعد النجاح الذي حققته سوني بإطلاق شاشة الألعاب Inzone M3 في أول هذا العام، ها هي تأتينا مجددًا بابتكار جديد تضاف إلى عائلتها: سماعات Sony Inzone Buds.

الجدير بالذكر أن هذه السماعات تمتاز بتقديم تجربة صوتية مكانية تبلغ 360 درجة، مما يوفر للاعبين فرصة تحديد مواقع خصومهم بدقة متناهية، ما يجعل التجربة تحاكي الواقعية بشكل أكبر.

ولكن ما يجعل سماعات Inzone Buds فريدة هو توفير تجربة صوت مُخصصة لكل مستخدم.

توفر سماعات Inzone Buds ميزات متقدمة تُشمل تحسين مجال الصوت وتخصيص نغماته ليناسب أذني المستخدم الفردي، ضمانًا لأن تحصل على أعلى جودة صوتية ممكنة.

ولا ننسى برنامجها Dynamic Driver X الذي يضمن صوتًا واقعيًا، بينما تساعد تقنيات عزل الضوضاء ووضع الصوت المحيط في الحفاظ على تركيز المستخدم وتوفير تجربة استماع نقية.

فيما يخص عمر البطارية، فهو يتمتع بمدة طويلة، حيث يصل إلى 12 ساعة من الاستماع المتواصل مع شحنة واحدة، ويمكن مددها إلى 24 ساعة باستخدام حافظة الشحن المرفقة.

ومن الجوانب الأخرى، يوفر اتصال USB-C سرعة وفعالية في تقليل التأخير أثناء الألعاب.

كما تم تصميم السماعات لتكون مريحة للأذن، لذا يمكنك الاستمتاع بساعات طويلة من اللعب دون أي إزعاج.

وأخيرًا، لمن يرغب في اقتناء هذه السماعات، يمكن الحصول عليها الآن باللونين الأبيض والأسود بسعر 199.99 دولارًا أمريكيًا أو 269.99 دولارًا كنديًا، وهي متوفرة على موقع Sony.com وAmazon، بالإضافة إلى الوكلاء المعتمدين من قبل الشركة.