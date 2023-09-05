سوني اكسبيريا 5 الثالث: الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأناقة والأداء والترفيه

سوني اكسبيريا 5 الثالث Sony Xperia 5 III هو هاتف ذكي جديد من سلسلة اكسبيريا الشهيرة من شركة سوني، هذا الهاتف يتفوق على سابقيه في عدة نواحي، مثل الشاشة، الكاميرا، البطارية، والمعالج، هذا الهاتف يناسب من يحبون التصوير الفوتوغرافي والفيديو، والألعاب، والمشاهدة بجودة عالية، هذه المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف:

الشاشة شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، بدقة 1080 × 2520 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 + 12 + 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل المعالج معالج كوالكوم سناب دراغون 8 جنريشن 2 ثماني النوى الذاكرة ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 أو 256 جيجابايت البطارية بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع واللاسلكي نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة Xperia UI سعر الهاتف 630 دولار المزايا الإضافية مستشعر بصمة جانبي، مقاومة للماء والغبار، دعم شبكات 5G

المميزات

هاتف سوني اكسبيريا 5 الثالث يقدم تجربة مشاهدة مذهلة، حيث تتمتع شاشته بألوان حية وتباين عالي وسلاسة في التنقل، كما تتمتز كاميرته بالجودة العالية والتفاصيل الدقيقة، مما يسمح لك بالتقاط صور وفيديوهات رائعة في كل ظروف الإضاءة، هذه الكاميرا تستخدم تقنية ZEISS للعدسات، وتقنية Eye AF لضبط التركيز على العين، وتقنية Real-time Tracking لتتبع الموضوع.