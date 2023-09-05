تقنية

سوني اكسبيريا 5 الثالث: الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأناقة والأداء والترفيه

سها عشري

سوني اكسبيريا 5 الثالث Sony Xperia 5 III هو هاتف ذكي جديد من سلسلة اكسبيريا الشهيرة من شركة سوني، هذا الهاتف يتفوق على سابقيه في عدة نواحي، مثل الشاشة، الكاميرا، البطارية، والمعالج، هذا الهاتف يناسب من يحبون التصوير الفوتوغرافي والفيديو، والألعاب، والمشاهدة بجودة عالية، هذه المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف:

- صورة 5 - سوني اكسبيريا 5 الثالث: الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأناقة والأداء والترفيه

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- صورة 1 - سوني اكسبيريا 5 الثالث: الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأناقة والأداء والترفيه

- صورة 2 - سوني اكسبيريا 5 الثالث: الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأناقة والأداء والترفيه

الشاشة شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، بدقة 1080 × 2520 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز
الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 + 12 + 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل
المعالج معالج كوالكوم سناب دراغون 8 جنريشن 2 ثماني النوى
الذاكرة ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 أو 256 جيجابايت
البطارية بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع واللاسلكي
نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة Xperia UI
سعر الهاتف 630 دولار
المزايا الإضافية مستشعر بصمة جانبي، مقاومة للماء والغبار، دعم شبكات 5G

المميزات

  • هاتف سوني اكسبيريا 5 الثالث يقدم تجربة مشاهدة مذهلة، حيث تتمتع شاشته بألوان حية وتباين عالي وسلاسة في التنقل، كما تتمتز كاميرته بالجودة العالية والتفاصيل الدقيقة، مما يسمح لك بالتقاط صور وفيديوهات رائعة في كل ظروف الإضاءة، هذه الكاميرا تستخدم تقنية ZEISS للعدسات، وتقنية Eye AF لضبط التركيز على العين، وتقنية Real-time Tracking لتتبع الموضوع.

- صورة 3 - سوني اكسبيريا 5 الثالث: الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأناقة والأداء والترفيه - صورة 4 - سوني اكسبيريا 5 الثالث: الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأناقة والأداء والترفيه

  •  يأتي أيضاً بأداء قوي وسريع، حيث يحتوي على معالج كوالكوم سناب دراغون 8 جنريشن  الذي يضمن لك سلاسة في التشغيل والتعامل مع التطبيقات المختلفة، كما يحتوي على نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة Xperia UI الذي يوفر لك واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ويدعم التحديثات المستمرة.
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سها عشري

سها عشري كاتبة ومحررة لدي موقع نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس آداب جامعة المنصورة، أهوى مساعدة الآخرين في نشر المعلومة الأصح والأدق دائما، أهم هوايات هي القراءة الكتابة و التصفح على صفحات التواصل الاجتماعي، قمت بالكتابة في العديد من المواقع الإخبارية.

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