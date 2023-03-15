سنين وانت بستخدم واتساب غلط| ثلاث أخطاء شائعة بـWhatsApp يرتكبها ملايين المستخدمين وميزات ضرورية يجب تفعيلها

يعد تطبيق واتساب من التطبيقات الرائعة، ولذلك يستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وللتمتع بتجربة رائعة مع استخدام WhatsApp، يجب أن يكون المستخدم مطّلعاً على جميع التفاصيل الدقيقة التي تُسهّل استخدامه، كما يجب أن يكون المستخدم على دراية كاملة بمميزاته وتحديثاته المستمرة، والبعد عن بعض الأخطاء التي قد تسبب المشاكل في وقت لاحق.

أخطاء في استخدام واتساب وميزات منسية يجب تفعيلها

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية ثلاث أخطاء شائعة يرتكبها البعض في الواتساب، ويمكن تجنب هذه الأخطاء بسهولة، ومن أول الأخطاء الشائعة عدم تفعيل خصوصية أو ميزة التدمير التلقائي للنصوص والرسال الجديد، والتي من خلالها تحافظ على خصوصيتك، ولاستخدام هذه الميزة قم باتخاذ الخطوات التالية.

الذهاب للإعدادات.

الإنتقال للحساب.

الإنتقال للخصوصة.

ثم تشغيل عداد الرسائل الإفتراضي.

ويمكن للمستخدم اختيار المدة التي من خلالها تختفي الرسائل بشكل تلقائي، حيث يوجد 4 خيارات لاختفاء الرسائل بشكل تلقائي، وهي 24 ساعة، و7 أيام و90 يوم أو إيقاف الميزة بشكل كامل.

اقرأ أيضاً معنا:

أما الخطأ الثاني في استخدام واتساب فهو استخدام الحفظ التلقائي للوسائط بذاكرة الهاتف، ويجب التأكد من أن WhatsApp لا يقوم بحفظ الوسائط على مساحة تخزين الهاتف، لعدم استنفاذ ذاكرة الهاتف بشكل سريع، ولذا يجب الذهاب إلى الإعدادات ثم التخزين ثم اختيار الدردشات ثم إيقاف تشغيل مفتاح التبديل الذي يحفظ الوسائط في ألبوم الكاميرا.

أما الخطأ الثالث الشائع في استخدام الواتساب هو عدم استخدام المصادقة الثنائية، حيث أن عدم استخدام هذه الميزة يجعل الحساب عرضة للإختراق، وميزة التحقق من خطوتين موجودة منذ سنوات، لكن البعض لا يعرف بها ولا يقوم بتفعيلها، وهي ميزة تعمل على زيادة الخصوصية والأمان، ولتفعيلها قم باتخاذ الخطوات التالية.