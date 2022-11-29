سناب شات ويب للكمبيوتر طريقة الاستخدام ومتطلبات التشغيل

أطلقت شركة سناب إصدار سناب شات ويب للكمبيوتر وهو متاح لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بعدما كان مقتصرا استخدامه على مستخدمي سناب شات بلس فقط، وكان أول استخدام لإصدار الويب في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، ليتم تعميم استخدامه في جميع الدول بعد ذلك، وجاء إصدار سناب شات ويب لمنافسة تطبيقات أخرى في مجال مكالمات الفيديو والدردشة والتي كان استخدامها محصورا على الهواتف الذكية فقط.

ويتميز تطبيق سناب شات بإنشاء رسائل تكون عبارة عن مقاطع فيديو أو صور قصيرة والمكالمات، باعتباره تطبيقا للتواصل الاجتماعي متخصص في تسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة، ويستخدمه أكثر من 200 مليون مستخدم نشط يوميا في جميع أنحاء العالم، وقد تمت إتاحة كل خصائص ومميزات “snapchat” على إصدار سناب شات ويب ويعمل على متصفح جوجل كروم أو متصفح ميكروسفت إيدج دون تحميل للتطبيق أي أنه فتحه يكون مثل فتح صفحة ويب عادية.

طريقة استخدام سناب شات ويب

استخدام سناب شات ويب يتطلب وجود حساب سابق للمستخدم على سناب شات وأن يكون مسجل الدخول قبل فتح “Snapweb”.

يتم الوصول لتطبيق سناب شات ويب لمزامنته مع سناب شات المفتوح على الهاتف من خلال هذا الرابط هنا

بعد فتح صفحة التطبيق على جهاز الكمبيوتر من خلال المتصفح، يجب تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول يصل إشعار إلى التطبيق على الهاتف به رمز التأكيد، ندخله في الخانة المخصصة له على صفحة الويب ثم يتم فتح حساب السناب بكل محتوياته.

تجربة استخدام سناب شات هي بنفس طريقة الاستخدام على الهاتف المحمول، إلا أن المميز في نسخة الويب هو توفر مساحة إضافية للدردشة والاتصال على نفس النافذة من سطح المكتب، وهو ما يجعله أكثر إقبالا .