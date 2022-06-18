بعد إطلاق موقع تويتر Twitter خدمته الدفوعة في أواخر العام الماضي التي تسمي الخدمة الزرقاء، وأيضا تنطلق في أواخر هذا الشهر الخدمة المدفوعة من تطبيق تليجرام Telegram التي سيطلق عليها اسم تليجرام بريميوم Telegram Premium، تبدأ شركة سناب شات Snap Chat في تجرِبة خدمة مماثلة وسوف تكون مدفوعة أيضا.

أشارت تقارير صحفية عالمية عن بَدْء اختبار شركة سناب شات Snap Chat خدمته المدفوعة التي سيتم إطلاق عليها اسم سناب شات بلس Snapchat Plus، وهذه المِيزة التي ستمكن المشتركين من الوصول إلى مميزات وخصائص أكثر من النسخة المجانية من التطبيق وأيضا الوصول إلى الخصائص الجديدة التي تختبرها الشركة بشكل مبكر عن باقي المستخدمين وتجربتها ووضع تقييم لها بالإضافة لبعض المميزات الأخرى التي لم تعلن عتها سناب بشكل واضح حتى الآن.

وتعد تلك التجربة الداخلية تلك التي تقوم بها سناب شات Snap Chat سيتم تحديد الموعد الرسمي لطرحها للمستخدمين وذلك وفقا للتسريبات الصحفية، وإنه حتى الآن السعر المتوقع طرح الخدمة الجديدة به هو حوالي 4.59 يورو شهريًا و 45.99 يورو للدفع بشكل سنويً أي ما يعادل حوالي 4.84 دولار و 48.50 دولارًا بالنسبة لسعر الاشتراك السنوي ولكن تلك الأسعار مؤقتة وليست نهائية بالطبع.

ومن المميزات والخصائص الجديدة التي وضعها سناب شات Snap Chat في خدمة سناب شات بلس Snapchat Plus المدفوعة الجديدة هو إمكانية تغيير لوجو سناب شات وأيضا إمكانية معرفة من يشاهد قصصك ويعيد مشاهدتها.